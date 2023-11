200 farmacèutics es mobilitzen a Barcelona per exigir l'equiparació del conveni català amb l'estatal

Prop de 200 farmacèutics s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona per exigir l'equiparació dels convenis catalans amb l'estatal, és a dir, que s'equiparin les condicions laborals i salarials. Segons l'Associació de Farmacèutics Adjunts i Substituts de Catalunya (AFASCAT), el personal assalariat farmacèutic de Catalunya té "amb diferència les pitjors condicions de tot l'Estat".



La marxa ha començat a les 11h del matí al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona i ha anat en direcció a les oficines de la Federació d'Associacions de Farmacèutics de Catalunya (FEFAC), patronal del sector. Convocada per l'AFASCAT, a la manifestació també s'hi ha sumat el personal assalariat del sector, incloent-hi tècnics i personal auxiliar de farmàcia.

Han fet coincidir la protesta amb l'inici de la negociació per a la renovar el conveni i actualitzar el sou del 2023. Aquest darrer àmbit és el més problemàtic. Segons els representants de l'AFASCAT, el salari és "el principal greuge" perquè un farmacèutic adjunt a Barcelona rep un salari brut un 17,5% per sota del conveni estatal i un farmacèutic substitut un 11% per sota.

En aquesta mateixa línia, també denuncien greuges en els permisos laborals i en els descansos i, especialment, en el preu de les hores extres. A Barcelona es cobra 14,99 euros l'hora, mentre que a l'Estat es cobren 28,63 euros. La diferència s'eixampla molt en el cas dels torns de nit: a la capital catalana es paguen a 19,78 euros, 20 euros menys que a l'Estat (39,16 euros).