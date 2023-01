El 2022 ha estat l'any més càlid mai registrat a Catalunya  

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat el que per molts ja era un fet: el 2022 passarà a la història com l'any més càlid des que hi ha registres a Catalunya. La temperatura mitjana anual ha estat de rècord a gairebé tot arreu, d'entre 2 i 3 graus per sobre de la mitjana. Només una xifra per veure la gravetat de la siutació: s'han registrat valors superiors als 2,5 graus en àrees de l'altiplà Central, el Montsec, diversos sectors del Pirineu, Prepirineu i Osona. I això no és tot. En el balanç anual, el Meteocat també ha detallat que ha estat l'any més sec dels 109 anys d'història de l'Observatori Fabra.

Sens dubte el 2022 ha estat un any de rècords que mostren, una vegada més, la crisi climàtica desenfrenada que afecta a tots els països del món. Que les temperatures són cada vegada més altes no és cap novetat, ja fa dècades que l'escalfament global omple titulars, però la situació que s'ha viscut aquest 2022 ha estat realment excepcional i preocupant. Només els mesos de gener, març, abril i setembre van ser normals o freds en algunes zones de Catalunya.

Entre 2 i 3 graus per sobre de la mitjana

La temperatura mitjana anual del 2022 ha estat força més alta que la dels anys anteriors -d'entre 2 i 3 graus per sobre de la mitjana- i supera el llindar dels 18 graus al litoral i prelitoral del terç sud i també al litoral central, i ha arribat als 19 graus a la ciutat de Barcelona. Les zones de més altitud de Catalunya, i per tant les més fredes, per sobre dels 2.500 metres, han tingut una temperatura mitjana anual superior als 3,5 graus.

Anomalia de la temperatura mitjana anual a Catalunya (1950-2022). — Meteocat

El gener va ser un dels mesos de més freds dels darrers anys a l'interior, i durant la primavera també hi va haver irrupcions d'aire fred que van arribar a provocar valors de temperatura a l'abril dels més baixos dels últims 30 anys. En canvi, el febrer va ser molt càlid a les zones més elevades. El dia 18 d'aquell mes es van superar els 20 graus gairebé arreu. El juny del 2022 va ser el més calorós a Catalunya des del 2003, amb una onada de calor entre els dies 15 i 18.

Del mes de maig fins a finals d'any tots els mesos han estat els més càlids de la seva sèrie disponible en algun indret o altre de Catalunya, ja sigui de manera general, com va passar al maig i a l'octubre, o de manera més aïllada, com a l'agost o al setembre. L'octubre va destacar per ser generalitzadament dels més calorosos a Catalunya des que es disposa de registres. El desembre també ha estat un dels més càlids de les últimes dècades a Catalunya.

Aquestes dades han estat generalitzades a altres regions del món. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya destaca que els resultats de Catalunya estan en la línia de les dades de la Unió Europa i de l'Organització Meteorològica Mundial.



Un any marcat per la sequera

El 2022 també ha estat un any d'escasses precipitacions, que en molts casos han deixat en una situació límit alguns embassaments del país. De fet, el passat mes de novembre es va activar en fase d'alerta el Protocol per situació de sequera a la zona de la conca Ter-Llobregat. Les restriccions afecten sobretot els usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics de l'aigua.

Segons el balanç del Meteocat, el 2022 ha estat l'any més sec dels 109 anys d'història de l'Observatori Fabra, sobretot al litoral i prelitoral Central, i als extrems nord i sud del litoral. Només a punts del Tarragonès i del Pirineu més occidental es pot considerar normal, i fins i tot plujós al massís del Port.

En general, les precipitacions del 2022 han estat per sota del 90% respecte de la mitjana climàtica. Una gran franja del litoral i del prelitoral, àrees del Pirineu, Prepirineu i la depressió central han quedat fins i tot per sota del 70%. El dèficit d'aigua més gran, amb percentatges inferiors al 50%, s'ha produït al Barcelonès, el Garraf, el Penedès, el Vallès Oriental, punts d'Osona i a punts del litoral del Montsià i l'Alt Empordà.