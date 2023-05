255 personalitats internacionals donen suport a Colau i Barcelona en Comú a tres dies de les municipals

La difusió de manifestos de suport a una candidatura són un clàssic de qualsevol campanya electoral i tampoc han faltat de cara als comicis municipals de diumenge. Els darrers dies qui més n'ha rebut són Barcelona en Comú, que si dilluns en va a donar a conèixer un de personalitats locals i estatals, aquest dijous ha presentat el suport rebut per part de 255 personalitats internacionals de diversos àmbits.

Entre d'altres, demanen el vot per a Colau i BComú els alcaldes de Londres i Milà, Sadiq Khan i Giuseppe Sala, respectivament, l'alcaldessa de Santiago de Xile, Irací Hassler, l'expresident de l'Uruguai Pepe Mujica, la filòsofa i referent del feminisme Judith Butler o el periodista Roberto Saviano.

El text subratlla que en els darrers vuit anys -des que Colau va arribar a l'alcaldia-, Barcelona "ha obert camí demostrant al món que unes ciutats democràtiques, igualitàries i feministes són possibles". També destaca que la ciutat "ha estat pionera en plantar cara als lobbies regulant els lloguers de curta durada i defensant el dret a l'habitatge", posa en valor el projecte Superilla i subratlla que "ha impulsat un nou model social que cuida i es preocupa pel benestar de les persones, amb iniciatives com un dentista públic gratuït i l'atenció a la salut mental".

Els signants consideren que en un context global de "crisi ecològica, social i econòmica, on l'extrema dreta intenta sembrar la por i l'odi com a arma de control, necessitem que Barcelona consolidi aquesta alternativa" i pugui seguir obrint un camí en les "polítiques públiques", "que altres ciutats han de seguir".

Entre els alcaldes i alcaldesses que donen suport a Colau també hi ha els de Bologna (Itàlia), Grenoble, Estrasburg i Lió (França), Budapest (Hongria), Valparaíso (Xile) o Zagreb (Croàcia), entre d'altres. L'exlíder del Partit Laborista britànic Jeremy Corbyn també signa un manifest, on també apareixen acadèmics de prestigi com el lingüística nord-americà Noam Chomsky, l'economista francès Thomas Piketty, l'activista britànic Owen Jones o l'artista Brian Eno