3 llibres per millorar com mengem

Amb una inflació desbocada fins al 10,2%, milers de tones de cereals bloquejades a Ucraïna i el debat obert sobre una crisi alimentària sense precedents està bé rumiar una mica sobre què mengem i entendre d’on venen i com es produeixen els aliments que ens posem al plat. Sobre nutrició i receptes es publiquen desenes de títols l’any, alguns sobre dietes restrictives amb determinats tipus d’aliments i amb promeses d’aprimaments a la velocitat de la llum, però passa poc sovint que entre les novetats d’aquest gènere coincideixin tres volums que posin l’èmfasi en una alimentació saludable i respectuosa amb el planeta.

És una sort que Abel Mariné, un savi de la nutrició a Catalunya hagi condensat més de vint anys de feina a El gran llibre de la nutrició, una guia imprescindible per tenir consciència d’una dieta assenyada. També és un encert que Ada Parellada i La Montenegra s’hagin associat per crear Receptes al rescat, un llibre amè i refrescant amb receptes per a cada temporada i explicacions molt didàctiques sobre com viure d’una manera més sostenible. I com això de l’alimentació comença des que naixem, l’Anem al mercat! de Conchi García és un bon llibre sobre alimentació infantil.

'El gran llibre de la nutrició', Abel Mariné i Imma Amadeo (Comanegra)

Abans que les xarxes socials s'omplissin de perfils de gent que dona consells sobre nutrició, Abel Mariné, Catedràtic de Nutrició i Bromatologia i professor emèrit de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, ja circulava pels mitjans de comunicació divulgant sobre la importància de seguir una alimentació conscient i saludable. I com dèiem, és una sort que aquest savi de la nutrició a Catalunya hagi condensat més de vint anys de feina a El gran llibre de la nutrició, un volum escrit amb la periodista Imma Amadeo que ha agafat la forma d'una mena d'enciclopèdia molt didàctica sobre nutrició.

Al llarg de 700 pàgines, els lectors trobaran informació sobre els fonaments de la nutrició, el valor nutritiu i composició dels aliments, consells de consum i conservació i moltes respostes a preguntes molt freqüents relacionades amb aquest tema. Com per exemple quantes vegades es pot reutilitzar l'oli de fregir o quant de temps aguanten els ous a la nevera. Mariné, tampoc evita parlar sobre els mites nutritius d'una alimentació ecològica. En definitiva, un llibre de consulta imprescindible per a totes les persones interessades en l'alimentació.

'Receptes al rescat', Ada Parellada i Marina Montenegro (La Galera)

La cuinera, restauradora i divulgadora culinària Ada Parellada ha fet tàndem amb la il·lustradora Marina Montenegro per crear un llibre que petits i grans poden gaudir molt aquestes vacances d’estiu. El volum ofereix receptes per a cada temporada, un calendari amb els aliments que trobem a cada estació, i una sèrie de consells i jocs sobre com viure d’una manera més sostenible. Perquè a banda d’unes receptes tan fàcils i irresistibles com un pa de pessic de coco o uns musclos sobre una amanida de llenties, aquest llibre també ofereix una didàctica introducció a l’ecologisme que apel·la al consum conscient i responsable.

'Anem al mercat', Conchi García (Estrella Polar)

Editat perquè els més petits aixequin solapes i gaudeixin amb el color vermell dels pebrots i el verd del bròquil, Anem al mercat!, de Conchi García (@mama_y_nutricionista) és un llibre molt útil per orientar a pares i mares sobre com introduir els nadons en el món de sabors i textures que ofereixen els aliments. Com introduir les verdures de temporada amb receptes llamineres pels més menuts o com fer unes ràpides galetes de poma i ametlla són algunes de les perles que l'autora ofereix en aquest volum aparentment lleuger però carregat de raons.