Qui ha dit que el tortell de Reis no es pot reinventar? El més venut és el clàssic de massapà i fruites, seguit pel de nata i el de crema, tot i que cada vegada té més adeptes el de trufa. La tradició és la tradició, però sempre hi ha marge per provar coses noves. Alguns exemples que, a més, podem trobar ben a prop de casa: la gelateria del Born que ha creat el primer gelat de tortell o una pastisseria històrica de Barcelona que assegura haver inventat el tradicional pastís de Reis "més lleuger del món", passant per tortell republicà de la fleca Pa de Can Maula de Melianta (Pla de l'Estany).

Us proposem 3 tortells de Reis alternatius que no et deixaran indiferent per aquestes festes.

El tortell que amaga un caganer

El tortell republicà d'una fleca del Pla de l'Estany. — ACN

La fleca Pa de Can Maula de Melianta (Pla de l'Estany) ha creat un tortell de Reis republicà que, al seu interior, enlloc del tradicional rei, amaga una figureta d'un caganer. A més, el brioix està fet amb farina ecològica i, a l'hora d'amassar-lo, s'aposta pels ingredients de proximitat. El seu creador, Albert Serralvo, és la sisena generació de flequers d'una família que va començar a fer pa el 1876.

Amb la tradicional forma rodona, el brioix amaga una fava, que obliga qui la troba a pagar el tortell. El dolç no porta la corona de paper sinó una barretina i el lema "A Can Maula no tenim rei".

El tortell "més lleuger del món"

Seguim amb el tortell més lleuger del món. La històrica pastisseria Escribà, ubicada al número 546 de la Gran Via de les Corts Catalanes, ha creat el que assegura que és "el tortell més lleuger del món". I és que després del dinar del dia de Reis ja no queda gaire lloc per un pastís tan dolç, així que el pastisser Christian Escribà, la quarta generació al capdavant del negoci, va decidir inventar un tortell light.

Escribà ha substituït el brioix per una base feta únicament amb merenga a baixa temperatura i, en lloc de fruita confitada, el tortell porta unes plomes vermelles, taronges i verdes fetes de xocolata. També porta nata muntada, però sense farina i amb molt poc sucre. Per mantenir la tradició, també amaga una fava i un rei.

Pel dia de Reis en faran només 150 unitats que cal encarregar prèviament a la pàgina web de la pastisseria o per telèfon.

El primer gelat de tortell

Hi ha gelats de torró, de panettone, de ratafia, de crema catalana, de cava, de mandarina, entre molts altres gustos nostrats, però de tota la llista, en faltava un d'imprescindible quan parlem de productes catalans: el tortell de Reis. La gelateria Baboia, situada al barri del Born, al carrer dels Canvis Vells, ha creat el primer gelat de tortell de Reis. I ull! Que també pots tenir la sorpresa de trobar-hi la figura del rei o la fava.

El gelat de tortell de Reis de Baboia té la pinta i la textura d'un gelat tradicional, però al tastar-lo sembla que estiguis mossegant un tros d'un tortell de massapà i fruita confitada. Es pot consumir en format individual, amb el clàssic cucurutxo o la terrina o en caixes de litre i mig, per si enlloc de portar un pasís el dia 6, vols portar un tortell en forma de gelat.