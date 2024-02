3.000 persones es manifesten a Barcelona per exigir al Govern espanyol que aturi la compravenda d'armes amb Israel

Nova jornada de manifestació a Barcelona per denunciar el "genocidi" contra el poble palestí. Si ahir es va convocar una marxa en solidaritat amb el poble d'Ucraïna dos anys després de la invasió, aquest diumenge al migdia s'han congregat unes 3.000 persones al centre de la capital catalana per demanar al Govern espanyol que aturi de manera immediata la compravenda d'armes i que talli tota relació amb Israel.

Mentre milers de persones desfilaven per Passeig de Gràcia fins a la plaça de Catalunya, a la resta de l'Estat també s'havien convocat protestes simultànies en més de 100 localitats. A Barcelona, un dels membres de la Comunitat Palestina a Catalunya, Mazeed Khalilia, ha lamentat que "després de quatre mesos i mig", segueixen aquí "perquè la massacre continua a Gaza davant els ulls i la passivitat de tot el món". "Ens manifestem perquè és l'única eina de lluita. I seguim reclamant un alto el foc immediat a Gaza i la fi de l'ocupació militar sionista", ha sentenciat.



Segons han expressat en la convocatòria, la protesta s'ha vist motivada per "l'actitud de les institucions espanyoles, europees i catalanes davant el que podria ser considerat com a delicte de genocidi per la Cort Internacional de Justícia".



Així mateix, també reclamaven en el comunicat "que el tancament de l'oficina que ACCIÓ – Agència de la Competitivitat i l'Empresa té a Tel Aviv s'adhereixi a la denuncia de Sudàfrica, un gest simbòlic de gran rellevància". L'oficina en qüestió es va obrir l'any 2015 i es dedica a fomentar la connexió de les empreses catalanes amb Israel.