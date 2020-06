3.000 persones omplen la plaça Sant Jaume i clamen contra el racisme a Barcelona

L’amenaça de pluja que portava llamps i trons a Barcelona a les 10 del matí no ha impedit que milers de persones s’encaminessin cap a la plaça Sant Jaume per unir-se la concentració que ha organitzat la Comunitat Negra, Africana i Afrodescendent a Espanya (CNAAE). Era un dels sis actes que se celebraven simultàniament a Catalunya (juntament amb Lleida, Granollers, Tarragona, Sitges i Salt) per denunciar la repressió que pateixen les persones negres i sumar-se així a les protestes que fa dies que tenen lloc als Estats Units.

La mort a mans de la policia de Mineàpolis de George Floyd el passat 25 de maig va ser el detonant amb què la comunitat negra americana va dir prou al racisme institucional que pateixen. Des de llavors les protestes no han parat de créixer i estendre’s fins a arribar a Europa.

Una dona de la manifestació antiracista a Barcelona mostra un cartell on es llegeix "Dona'ns el teu suport quan no és tendència". Cèlia Muns

A Barcelona, unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han cridat "Black Lives Matter" (les vides negres importen), "sense justícia no hi haurà pau", "ja n’hi ha prou de l’abús policial" i "Donald Trump és un criminal" -ja que el president dels Estats Units ha atiat el malestar al país amb piulades molt poc conciliadores. A les 11 del matí, hora en què començava l’acte, ja s’havia tancat l’accés a la plaça perquè s’havia arribat a l’aforament màxim.



És clar, no ha estat una concentració habitual a causa de la Covid-19. Els manifestants han intentat respectar la distància de seguretat recomanada -tot i que no sempre ha estat possible- i tothom duia mascareta. Des de l'organització s’han repetit diverses vegades les mesures de seguretat i fins i tot han repartit mascaretes per a aquelles persones que no en tenien.



Però això no ha impedit que la concentració fos colpidora. Uns 20 minuts després de l’inici de l’acte, una columna de manifestants s’ha desplaçat pel mig de la plaça amb cartells que recordaven desenes de víctimes de la violència policial a Espanya. "Digues el seu nom!", repetien les persones concentrades una vegada i una altra mentre els altaveus explicaven les històries d’aquestes persones mortes a mans de la policia espanyola -moltes d’elles al Tarajal (Ceuta).

Un grup de manifestants mostren samarretes amb el lema "Black Lives Matter" (les vides negres importen) durant la concentració antiracista a Barcelona d'aquest diumenge. Cèlia Muns

En el manifest, que s’ha llegit a continuació, l'organització ha destacat que la comunitat negra pateix racisme institucional en molts àmbits a l’Estat espanyol i ha exigit que aquesta situació acabi i es facin polítiques de reparació per "fer front a les injustícies històriques". També han assegurat que, durant tots els anys que l’activisme negre porta actiu a Espanya, s’ha trobat amb "una classe política, tant de dretes com d’esquerres, que ignora les nostres demandes, les tergiversa o es perden en el gest polític que no produeix cap canvi estructural".



Entre les persones concentrades s’hi ha comptat personalitats de l’àmbit polític com el líder d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall, els líders de la CUP, Carles Riera i Eulàlia Reguant, o l’exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.

L’acte ha acabat a les 12.30 hores, després d’una hora i mitja de parlaments i clams a la justícia, amb la promesa de mantenir la lluita fins que acabi el racisme. Abans de donar-lo per acabat, l'organització ha enviat un missatge de prudència als assistents: "Torneu a casa amb orgull i amb seguretat. Cuideu-vos”.