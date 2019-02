36 espais d'oci nocturn adopten el protocol de l'Ajuntament de Barcelona contra les agressions sexuals

Un any després de la seva implantació, el protocol de l'Ajuntament de Barcelona contra les agressions sexual, anomenat No callem, fa un salt endavant. Si durant els primers mesos el van adoptar nou sales -com Razzmatazz, Apolo o Jamboree- i diversos festivals, enguany ja hi ha 36 espais d'oci que s'han adherit a la campanya. En una roda de premsa, la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha explicat que "l'objectiu d'aquest govern és que la nit sigui lliure per a totes i tots, i protocols com el 'No callem' o els estands antimasclistes que hem anat incorporant durant aquest mandat ho fan més possible".



La darrera Enquesta de violència masclista de Catalunya, datada el 2016, establia que més de la meitat de les agressions i assetjaments sexuals es produeixen a l'espai públic i gairebé el 30% als espais d'oci. Aquesta diagnosi és la que explica la creació del protocol, que bàsicament ofereix formació de l'Ajuntament als treballadors dels espais d'oci. Entre d'altres qüestions, els serveix per saber què és una agressió, com garantir la llibertat de tothom a gaudir de la festa, conèixer en cas que es produeixi una agressió quines són les derivacions i actuacions a fer en funció de la gravetat o no de l’agressió, i com respectar en tot moment la voluntat de la pròpia persona agredida .

A més a més, els locals i espais que s'hi adhereixen es comprometen a fer accions de prevencions, com ara evitar l'ús de criteris discriminatoris o sexistes d'accés a la sala, avaluar les zones fosques o amagades que facilitin la vulnerabilitat de les persones usuàries o evitar desenvolupar activitats que fomentin la desigualtat de gènere, entre d'altres. Amb les noves incorporacions, la formació arribarà a uns 1.600 treballadors i segons les dades de l'Ajuntament el protocol tindrà un impacte en 1,5 milions de persones -majoritàriament joves- usuàries de tots aquests espais d'oci.