El 3Cat estrena temporada amb novetats com un nou concurs musical amb Miki Núñez i el retorn dels Òscars

Aquest divendres s'ha presentat la nova temporada del 3Cat sota el lema "Ens mou l'entusiasme". Una temporada que segons Rosà Romà, la presidenta de la CCMA, comença amb "ambició, exigència i entusiasme" i amb l'objectiu de sempre: "oferir una oferta àmplia de la màxima qualitat que arribi a tots els públics".

Les principals novetats de la nova temporada seran Zenit, el nou concurs musical presentat per Miki Núñez, el retorn dels Òscars amb Tot torna o La Selva, el magazin de tarda de Xavier Grasset. Els Telenotícies, que es renovaran a partir de l'any vinent, tornaran a ser un dels pilars de la nova temporada.

"Zenit" és un gran espectacle en directe en el qual 24 cantants professionals trien i interpreten èxits musicals per seduir totes les generacions i convertir-se en l'artista més intergeneracional.#EnsMouEntusiasme3Cathttps://t.co/x8BzlzVCH9 — 3Cat (@som3cat) September 6, 2024

Durant la presentació, que s'ha fet al Plató 1 dels estudis de Sant Joan Despí, s'ha insistit en que la nova temporada presenta un catàleg multiformat i multicanal que integra a la perfecció TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma digital. En aquest sentit, per exemple, Sigfrid Gras, director de TV3, ha assegurat que la plataforma "no ha vingut a matar res" i sí "a donar futur" a les tres finestres.

Sobre la nova temporada, Gras ha explicat que la televisió es consolida amb 14 anys de lideratge i ha remarcat la gran importància dels informatius i documentals com a vaixell insígnia per la seva missió com a servei públic i de qualitat. La nova temporada de la televisió, a més, també serà una combinació de formats ja coneguts i de noves incorporacions, algunes dirigides a públics infantils, juvenils i familiars.

En la mateixa línia, Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio, ha volgut incidir en l'aposta de la ràdio pels nous formats com els pòdcasts en la cerca constant per adaptar el mitjà i els seus continguts als nous hàbits de consum. Borda també ha remarcat la importància dels informatius a la ràdio, el rigor, la qualitat i l'aproximació al territori, que donen lloc a un producte diferencial amb un clar lideratge a Catalunya.

Pel que fa a la plataforma 3Cat, Cristina Villà, directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital, ha destacat que ja té un milió d'usuaris registrats i una mitjana de 20 milions de reproduccions cada mes. Aquí, també ha assenyalat que la plataforma "conviu perfectament" amb la televisió i la ràdio i ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum.