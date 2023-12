El 3Cat presenta una experiència de realitat virtual immersiva entorn l'univers de l'SX3 a la fira de Nadal del Port 

El 3Cat ha presentat aquest dimarts la seva primera experiència de realitat virtual. Il·lusions és un joc que gira al voltant de l'univers del SX3, i que es pot veure fins al 7 de gener a la fira de Nadal del Port de Barcelona, coincidint amb la finalització de les festes nadalenques. Petits i grans podran gaudir d'una activitat immersiva que ofereix un viatge de la mà dels personatges del canal infantil de la televisió pública catalana.

En concret, la missió del joc consisteix a salvar l'univers del SX3 que es veu amenaçat per l'energia de la intel·ligència artificial dolenta, i el visitant haurà de passar diferents proves per aconseguir-ho. Amb unes ulleres de realitat virtual, l'experiència té com a punt de partida un garatge d'assaig, amb una intel·ligència artificial i un codi d'accés per resoldre.

El 3cat preveu reunir unes 900 persones per dia al Port de Barcelona, en una activitat gratuïta i que està oberta a tothom, siguin seguidors o no de l'univers de l'antic Super3. S'ha plantejat perquè en gaudeixin entre 10 i 15 persones simultàniament durant 10 minuts. L'edat recomanada és de 9 anys amb 1,20 cm d'alçada mínima. Els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult.

La iniciativa del 3Cat forma part per primera vegada de la programació de Nadal al Port, que arriba a la cinquena edició. L'experiència s'inaugura aquest dimarts a la tarda amb un compte enrere de l'encesa de llums amb els Beta i una quarantena de nens i nenes.

Aposta pels nous llenguatges transmèdia

La cap de la Unitat Estratègica d'Infantils del 3cat, Venesa Hernández, ha explicat que amb aquesta iniciativa es reforça l'aposta pels "nous llenguatges transmèdia" i el canal se situa a l'avantguarda tecnològica per connectar amb nous públics. Durant una visita a l'activitat aquest dimarts, ha destacat que es tracta d'una experiència de realitat virtual pionera a l'Estat d'una plataforma de continguts digitals audiovisual.