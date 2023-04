4 de cada 10 infants es van quedar sense activitats d'estiu l'any passat per desigualtats socioeconòmiques

Quatre de cada 10 infants van quedar-se sense casals, colònies o campaments d'estiu l'any passat per desigualtats socioeconòmiques, segons una enquesta elaborada per Aliança Educació 360, una entitat impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.

L'informe conclou que hi ha una "gran" desigualtat d'accés a les activitats d'estiu dels infants i adolescents d'entre 6 i 16 anys a Catalunya: mentre que un 72% dels nens de famílies d'alt nivell adquisitiu participen en activitats d'estiu, només un 41% de nens de famílies amb pocs ingressos ho fan. Així, l'estiu cronifica una bretxa creixent any rere any entre grups socials.

El preu de les activitats, el principal escull

Segons l'estudi, el principal impediment a la participació d'activitats d'estiu és el preu de les activitats. L'entitat diu que casals, colònies i campaments són activitats necessàries per al desenvolupament. Tot i que l'oferta d'activitats d'estiu i els ajuts han augmentat els darrers 10 anys, la participació en activitats d'estiu és del 60%, una xifra que encara està lluny del 83% d'alumnes que participen en activitats extraescolars durant el curs.

Segons la mateixa enquesta, el 88% de les famílies creu que s'hauria d'ampliar l'oferta d'activitats gratuïtes durant l'estiu, i el 81% considera que s'haurien d'augmentar els ajuts econòmics a les famílies amb dificultats.

Universalitzar l'oci educatiu

Aliança Educació 360 ha demanat al Govern que universalitzi l'oci educatiu i articuli mesures municipals especialment adreçades al 30% de les famílies en situació de pobresa, un grup sobre el qual s'acumulen "diversos factors de desigualtat educativa durant tot l'any”.

D'entre les propostes, l'entitat ha demanat beques i ajuts per garantir que infants i joves en situació de pobresa participin, com a mínim, dues setmanes en casals d'estiu; un sistema d'ajuts directes a famílies amb beques menjador; que els serveis de menjador i acollida sigui de baix cost o gratuïts, i reservar el 30% de les places dels casals d'estiu per a perfils vulnerables.