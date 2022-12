4 propostes d'escapades de muntanya a Catalunya per aquestes festes

Del cor de les muntanyes de Prades als pics per sobre dels 2.000 metres d'altura dels Pirineus. Si aquests dies vols desconnectar de la ciutat i gaudir de passejades amb molt bones vistes i entorns naturals d'un valor incalculable, ja sigui acompanyat de la família o amics o pel teu compte, us proposem quatre destins de muntanya per aprofitar al màxim els últims i els primers dies de l'any.



La Vall de Boí (Alta Ribagorça)

La Vall de Boí és sinònim de cultura i natura. Aquest indret del Pirineu té el conjunt d'esglésies i ermites romàniques més ben conservades del territori. De fet, l'any 20000 fou declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. El conformen les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat i Sant Quirc de Durro, Santa Maria de Cardet i l'Assumpció de Cóll. Totes són visitables excepte Sant Quirc de Durro i l'Assumpció de Cóll.

L'art romànic dels poblets que formen la Vall de Boí es fusiona amb la naturalesa del Parc Nacional d'Aigüestortes, l'únic parc nacional de Catalunya i un dels més ben conservats del sud d'Europa, amb una oferta incalculable de rutes de muntanya. Alguns cims superen els 3.000 metres, com la famosa Pica d'Estats, té quasi 300 estanys de formes i colors diversos, rius, barrancs, cascades i molleres.

Una ruta per la Vall de Boí. — Patronat Vall de Boí

Aquestes dates són ideals pels amants de la neu i l'esquí. A la Vall de Boí hi podem trobar l'estació de Boí Taüll, que té tot el necessari per gaudir de l'esquí al màxim nivell amb les cotes més altes del Pirineu: 2.751 metres la cota màxima i 2.020 metres la mínima. Per als més aventurers, ofereix la possibilitat de fer travesses de diferents nivells de dificultat i durada.



Descobreix el Berguedà

Si hi ha un destí no pot faltar en aquesta llista, és el Berguedà. Els amants de la natura hi trobareu el Cadí-Moixeró, un dels parcs naturals més grans de Catalunya, i el Pedraforca, una muntanya única per la seva forma amb una doble punxa. Aquí, els escaladors més intrèpids gaudeixen de grimpar per inmenses parets, i els caminants poden fer una bonica ruta d'entre 5 i 7 hores i dificultat moderada.

Ara bé, el Pedraforca no és l'únic cim que podreu fer a aquesta zona privilegiada de Catalunya. També podreu trobar alguns del més emblemàtics de Catalunya, com el Cogulló d'Estela als Rasos de Peguera, el Cap de la Gallina Pelada a la Serra d'Ensija, el Pedró a la Serra del Catllaràs, el Pedró de Tubau a Sant Jaume de Frontanyà, el Puigllançada i el Penyes Altes al Moixeró i el cap d'Urdet a la Serra del Verd de Gósol.

El Berguedà també disposa avui dia de 12 esglésies preromàniques i romàniques. D'aquestes, sis estan obertes al públic tot l'any i gestionades per diverses entitats. Es tracta del Monestir de Sant Llorenç, de Sant Quirze de Pedret, de Sant Sadurní de Rotgers, de Sant Vicenç de Rus, de Sant Vicenç d'Obiols i del Monestir de Santa Maria de Serrateix.

Finalment, la gastronomia també és un dels grans atractius de la comarca, especialment durant l'hivern. Plats com les patates emmascarades o l'estofat de vedella amb bolets són ideals per aquests dies de fred.



Siurana, un mirador del Priorat

El Pirineu no és l'únic destí de muntanya de Catalunya. A mig camí del Montsant i de la serra de Prades, trobem Siurana (Priorat), un poble molt petit conegut pel seu pantà, amb capacitat per 12 milions de metres cúbics d'aigua, i per ser terra de caminadors, escaladors i barranquistes. De fet, és el destí predilecte dels millors escaladors del món. S'hi arriba per una carretera que s'agafa a Cornudella de Montsant i puja fins a més de 700 metres. Un cop dalt, tindràs unes vistes excel·lents del Priorat.

Un escalador en una de les moltes vies de Siurana, al Priorat. — Wikimedia

El poble només té quatre cases, un restaurant i un castell. La fortalesa només conserva alguns trams de muralla, però és l'últim reducte sarrí de Catalunya. L'església d'estil romànic, fou construïda per ordre de Ramon Berenguer IV i destaca pel portal d'accés, decorat amb tres arcs de mig punt. Després de visitar el municipi, podràs assaborir alguns dels plats catalans més típics d'aquesta zona de muntanya, com la sopa de brossa (olla barrejada), carns a la brasa, caragols o escalivada, entre d'altres. I com no podia ser d'una altra manera, acompanyats d'una selecció de vins amb DO Montsant.

Esquí, senderisme i cultura al Pallars Sobirà

Tornem al Pirineu, però aquest cop lleidatà. Si el parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és l'únic parc nacional de Catalunya, el parc natural de l'Alt Pirineu és l'espai protegit més gran de tot Catalunya. Als amants de les grans excursions us proposem que feu el coll de Tudela, un paradís muntanyenc on les rutes no tenen límit. Tot passejant per aquí, us recomanem que agafeu aire, respireu produndament i us meravelleu de les vistes a tres bandes, d'un costat Catalunya, de l'altre França i en un racó a l'est Andorra.

Si t'agrada la neu, el Pallars Sobirà és la teva destinació, amb fins a cinc estacions d'esquí: Port Ainé, Espot, Tavascan, Virós-Vallferrera i Baqueira – Bonaigua. A més del tradicional esquí alpí, podràs gaudir fent esquí nòrdic, snowboard, freestyle o esquí de muntanya. Si vas en família, les estacions també tenen zones infantils preparades perquè els més petits gaudeixin de la neu. També podràs xalar dels paisatges blancs amb raquetes de neu i en companyia d'un guia.

El Pallars Sobirà també és un destí cultural on podràs reviure l'època gloriosa de l'edat mitjana a través dels diferents castells i talaies que hi ha repartits per la comarca. L'autenticitat dels pobles de pedra amb teulades de pissarra i balcons de fusta fa d'aquesta regió un destí únic.