4 rutes per descobrir Barcelona en bici

Les bicicletes triomfen allà on van. Actualment, més de la meitat dels catalans asseguren fer servir la bici regularment. A més, els ciutadans valoren positivament l'ampliació i la millora de la infraestructura i els serveis públics de bicicleta dels darrers anys, com els carrils bici, aparcaments i sistemes de bici pública compartida, i demanen que se segueixin expandint..

Amb tot, la bicicleta no es limita a ser un mitjà de transport per anar a la feina. També ha guanyat popularitat mètode d'exercici físic, així com per fer recorreguts que a peu serien inviables o massa llargs. Les rutes paisatgístiques són les més conegudes, però també es pot descobrir una ciutat a pedal. Per això, avui us portem quatre rutes per descobrir Barcelona en bici.

Arc de Triomf, Sagrada Família i passeig Marítim de Bogatell

La primera de les propostes és una que recorre alguns dels monuments més emblemàtics de la capital catalana. El punt de partida és Arc de Triomf. Des d'allà cal enfilar el passeig Sant Joan fins a arribar al carrer Provença, on cal girar a la dreta i continuar recte fins a la Sagrada Família. Aleshores cal baixar el carrer Sardenya i agafar la Diagonal en direcció al Fòrum. Un cop allà es pot anar a la platja del Fòrum o a veure la desembocadura del Besòs. Per tornar a Arc de Triomf es pot anar pel passeig Marítim del Bogatell, pel qual es pot apreciar la costa barcelonina.

El Born, el Gòtic i Gaudí

Una segona opció per recórrer l'arquitectura que caracteritza Barcelona comença el centre mateix. Des de plaça Catalunya es va fins al Born, tot creuant el Gòtic i passant per davant de la Basílica de Santa Maria del Mar. Des d'allà es pot seguir cap al parc de la Ciutadella. A la vora quedarà, novament, l'Arc de Triomf. Es puja el passeig Sant Joan fins a Diagonal, on caldrà girar a l'esquerra. De nou a l'esquerra a passeig de Gràcia i es baixa fins al punt de partida. Durant aquest darrer tram es poden veure La Pedrera (Casa Milà), La Casa Batlló i altres edificis emblemàtics del modernisme barceloní.

La Pedrera, una de los edificios más visitados de Barcelona. — Ajuntament de Barcelona

Pedalejar per Montjuïc

Montjuïc és un dels millors llocs des dels quals admirar la ciutat. Les vistes des del Castell de Montjuïc són algunes de les més emblemàtiques i maques. Amb més desnivell que les anteriors, aquesta ruta comença a la plaça Espanya i cal enfilar l'avinguda Maria Cristina. Aleshores cal girar a mà dreta i pujar per l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia fins a l'avinguda de l'Estadi. Caldrà seguir pujant fins a arribar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

Des de l'estadi es va cap al castell pel passeig Olímpic i pel carrer del Doctor Font i Quer. Després es gira a la dreta al carrer Can Valero i seguir fins al passeig del Migdia. Es gira a l'esquerra i es pren el carrer del Castell fins a topar amb els murs del Castell de Montjuïc. Des d'aquí hi ha una panoràmica espectacular del port de Barcelona. La baixada es pot fer per la carretera de Montjuïc –atenció amb la baixada– fins al passeig de Miramar. Allà es gira a l'esquerra i se segueix recte fins a arribar a l'Estadi Olímpic. Des d'allà es torna a plaça Espanya fent el camí invers.

Castell de Montjuïc. Guia de Barcelona.

El passeig de les Aigües

El passeig de les Aigües, també conegut com a carretera de les Aigües, és una de les rutes més famoses entre els runners i els ciclistes de Barcelona. Es tracta d'un camí en ple Parc Natural de Collserola amb unes vistes espectaculars a tota la ciutat. Al llarg de 10 quilòmetres, discorre pel vessant que mira cap a la ciutat de Barcelona, des del barri de Penitents fins al barri de Pedralbes i Esplugues de Llobregat.

Al llarg de tot el tram hi ha diversos punts d'accés, sigui amb transport públic o privat. El vessant més panoràmic i planer és anant cap al Llobregat, arribant a Sant Just Desvern i tornant pel mateix camí. També es pot pujar per la carretera d'Horta a Cerdanyola del Vallès, coneguda com a Forat del Vent.