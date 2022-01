Un 40% de les noves places de Mossos, Bombers i Agents Rurals es reservaran per a dones

Un 40% de les places en les noves convocatòries de Mossos d'Esquadra, Bombers i Agents Rurals estaran reservades per a dones. És una de les mesures que han anunciat el Departament d'Interior i el Departament d'Igualtat i Feminismes per avançar cap a la paritat en els cossos operatius de la Generalitat. Un objectiu llunyà, ja que actualment les dones representen el 22% d'agents dels Mossos, el 2% de bomberes i el 13% d'agents rurals.



"No s’està regalant res a ningú, es tracta de revisar uns requisits que malgrat l’aparença de neutralitat de gènere s’han basat en criteris masculins", ha dit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

En les posicions de responsabilitat les xifres decauen a nivells inferiors

De no aplicar-se cap tipus de mesura de discriminació positiva cap a les dones, la paritat no s'assoliria fins el 2144. "És imprescindible garantir l’equitat per justícia, però també per eficàcia", ha afirmat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha destacat la necessitat que els cossos tinguin una composició similar a la població. Pel que fa a les posicions de responsabilitat, les xifres decauen encara més i les dones tant sols n'ostenten el 12,6% a Mossos, l’1,45% a Bombers i el 9,6% a Agents Rurals.

En una roda de premsa conjunta d'Interior i Igualtat amb la participació de la sotsinspectora de Bombers de la Generalitat, Etel Arilla, la sotsinspectora d’Agents Rurals, Ana Servent, i la inspectora del cos de Mossos d’Esquadra, Rosa Gubianes, també s'han presentat altres polítiques per avançar en la transversalitat de gènere als cossos de seguretat i emergències, com la revisió i aprovació dels plans d'igualtat.



Verge ha destacat la "masculinització" i el biaix de gènere existent en les condicions de treball, els equipaments, com els vestuaris, o els prejudicis associats a qüestions com la maternitat o el lideratge. "Les experiènces dins d’una organització són diferents en funció del gènere", ha remarcat.

En les últimes promocions de Mossos no s'ha arribat al 30% de dones

El Govern ha posat sobre la taula des de l'inici del mandat l'aposta per les polítiques feministes, i ho ha volgut traduir en mesures concretes com en la renovació de la cúpula dels Mossos. Feta pública aquesta setmana, es tracta segons fonts de l'Executiu de "la més paritària de la història". La Prefectura està formada per una tercera part de dones i la direcció estratègica té un 50% de dones.



Tot i això, falta un llarg camí per recórrer i la reserva de places vol accelerar la representació de les dones als tres cossos operatius de la Generalitat. En les últimes promocions de Mossos, per exemple, no s'ha arribat al 30% de dones que accedien al cos.



Aquesta reserva del 40% places ja s'aplica a la nova convocatòria de 840 places de Mossos publicada aquest dimecres. També s'aplicarà a la d'agents rurals, de 100 places, prevista per l'abril, i de Bombers, pel setembre, de 240 places. "Cal que els papers i els discursos es concretin en fets", ha dit Elena.



Més enllà de les places, un altre dels objectius de la Generalitat és avançar cap a la transversalitat de gènere als cossos, amb una sèrie de mesures incloses als plans d'igualtat que estan actualment en elaboració. El dels Mossos, per exemple, conté 158 mesures i està pendent d'aprovació.



Al cos d'agents rurals, algunes de les mesures ja implementades són l'adaptació de barems de puntuació en les proves físiques, la millora dels uniformes, l'aplicació de la flexibilitat horària o l'adaptació al lloc de treball durant l'embaràs. Entre les mesures futures, s'implementarà una campanya per fomentar la participació de les dones en les proves de selecció, formacions en perpsectiva de gènere i la revisió del pla d'igualtat.