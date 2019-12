El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) ha presentat un informe sobre la imatge internacional de Catalunya, en què destaca que més del 40% dels europeus voldrien que la Unió Europea exercís un paper de mediadora entre els governs espanyol i català per abordar el conflicte polític. L’enquesta s’ha basat en les entrevistes a 2.561 persones informades de política internacional de nou països: Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, Suècia, Suïssa, Eslovènia, Estònia i Letònia.



L’apartat dedicat al conflicte polític és el que, segurament, deixa més titulars. Sobre el rol que hauria de tenir-hi la UE, l’opció preferida -pel 42% dels enquestats- és que exerceixi de mediadora entre els dos governs. El suport més alt el donen els eslovens (52%) i alemanys (48%), mentre que el més baix és el dels francesos (31%). La segona opció és “donar suport al Govern de Catalunya i permetre que se celebri un referèndum”, amb el 18%. En aquest cas, estats amb independències relativament recents, com Eslovènia (27%) i Letònia i Estònia (25%) són els que hi aposten més, mentre que novament França és el que registre menys suport. Un 16% dels enquestats, en canvi, es decanta perquè la UE doni més suport al govern espanyol i defensi la unitat de l’Estat. Francesos (20%) i italians (19%) en són els més partidaris. Finalment, un 14% creu que la UE no s’hauria de posicionar en el conflicte.



Quan es pregunta pel rol del govern del propi país, el 48% dels eslovens vol que el seu executiu doni més suport al Govern català i recolzi el referèndum d’autodeterminació, un 36% dels alemanys i el 34% dels suïssos es decanten perquè els seus executius facin de mediadors. El 20% dels francesos creuen que l’executiu gal ha de donar suport a la unitat d’Espanya i el 50% dels britànics, el 35% dels francesos i el 36% dels italians creuen que els seus governs no s’han de posicionar. La majoria dels enquestats creu que el conflicte ha afectat la imatge tant de Catalunya com de l’Estat espanyol. Ara bé, en el cas espanyol predominen els que opinen que la seva imatge ha empitjorat, mentre que en el de Catalunya passa a la inversa i n’hi ha més que creuen que ha millorat.



L’enquesta també aborda altres qüestions i, per exemple, Catalunya obté la mateixa valoració que l’Estat espanyol, un 7,3 sobre 10. Com a destinació turística, la valoració és elevada i arriba al 7,8, tot i que per sota del 8,1 d’Espanya, mentre que el 70% opina que és un lloc interessant per “fer-hi negocis”. La cultura i l’esport són els elements més valorats. Més enllà de l’enquesta pròpia del Diplocat, l’estudi també està contrastat amb altres enquestes públiques i dades agregades -d’organismes com l’Idescat, l’INE o l’Eurostat, entre d’altres- disponibles.



En paraules de Laura Foraster, secretària general del Diplocat, “el fet de conèixer la percepció de Catalunya entre l'opinió pública estrangera per saber com se la valora i analitzar àmbits concrets com l'economia, el turisme o la política, és fonamental per a poder establir un diàleg constructiu a nivell internacional". El Diplocat és un organisme que agrupa la Generalitat, els ajuntaments de les quatre capitals provincials catalanes, les quatre diputacions, el Conselh Generau d’Aran, l’Ajuntament de Vielha, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).