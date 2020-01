44 eurodiputats reclamen a Sánchez i Sassoli que permetin a Junqueras ser eurodiputat

44 eurodiputats han enviat una carta al president del Parlament Europeu, David Sassoli, i el president espanyol, Pedro Sánchez, per reclamar-los que portin a terme les actuacions pertinents per complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i permetin que Oriol Junqueras sigui eurodiputat. Fa deu dies, el president del Parlament Europeu va retirar al líder d’ERC la condició d’eurodiputat, després que el Tribunal Suprem dictaminés que havia perdut la seva immunitat en haver estat condemnat per sentència ferma.



Els eurodiputats, que majoritàriament són dels grups dels Verds i l’Esquerra Unitària Europea, si bé també n’hi ha alguns de liberals i de socialistes, recorden que Junqueras va ser escollit eurodiputat amb més d’un milió de vots i malgrat que la sentència del TJUE n’estableix la immunitat, les autoritats judicials espanyoles no li van permetre assistir ni a la sessió inaugural de la legislatura, que va fer-se el 2 de juliol a Estrasburg, ni al ple de la setmana passada, en què sí que van poder-se estrenar Carles Puigdemont i Toni Comín. Els signants consideren que amb la seva actuació posterior a la sentència del TJUE, "el Tribunal Suprem està atacant els valors fonamentals del projecte europeu". “Un projecte basat en l’estat de dret, la separació de poders i la protecció dels drets fonamentals tal com s’inclou als tractats i a la Carta dels drets fonamentals. És inconcebible que un tribunal d’un estat membre no hagi d’acatar una sentència del jutge europeu”, afegeixen.

Així mateix, també rebutgen la decisió de Sassoli de retirar-li a Junqueras la condició d’eurodiputat sense que hi hagi hagut una votació de l’Eurocambra, perquè això limita la sobirania de l’organisme i la seva capacitat per decidir sobre la immunitat dels seus membres. “La negació dels drets polítics és un precedent alarmant que viola els principis i els valors que inspiren el projecte europeu", afegeix la carta, que reclama defensar la institució protegint la immunitat de Junqueras com a membre, mentre que al Govern espanyol li demana que "prengui totes les mesures disponibles incloent tots els mitjans legals possibles per alliberar-lo i protegir els seus drets civils i polítics com a representant europeu electe".

Nou eurodiputats visitaran els presos polítics

En paral·lel, una delegació de nou eurodiputats de diversos estats membre de la Unió Europea visitarà els presos polítics aquest dijous i divendres. La delegació estarà integrada pel cors François Alfonsi (Verds-EFA), el basc Pernando Barrena (Esquerra Unitària Europea), els francesos Benoît Biteau i Michèle Rivasi (Verds-EFA) i Leila Chaibi (Esquerra Unitària), els irlandesos Clare Daly i Mick Wallace (els dos de l’Esquerra Unitària) i la txeca Kateřina Konečná (Esquerra Unitària), a més de l’eurodiputada d’ERC, Diana Riba.