4.500 manifestants exigeixen a Barcelona que el Govern espanyol que aturi la compravenda d'armes amb Israel

Nova mobilització a Barcelona per denunciar el "genocidi" contra el poble palestí. Al volant de 4.500 persones, segons el recompte de la Guàrdia Urbana, s'ha manifestat al centre de la capital catalana per demanar al Govern espanyol que aturi de manera immediata la compravenda d'armes i que talli tota relació amb Israel.

Mentre milers de persones desfilaven per Passeig de Gràcia fins a la plaça de Catalunya, a la resta de l'Estat també s'havien convocat protestes simultànies en més de 100 localitats. A Barcelona, un dels membres de la Comunitat Palestina a Catalunya, Mazeed Khalilia, ha lamentat que "després de quatre mesos i mig", segueixen aquí "perquè la massacre continua a Gaza davant els ulls i la passivitat de tot el món". "Ens manifestem perquè és l'única eina de lluita. I seguim reclamant un alto el foc immediat a Gaza i la fi de l'ocupació militar sionista", ha sentenciat.



"És molt preocupant comprovar com el ministre José Manuel Albares va mentir en seu parlamentària i als mitjans dient que s'havia suspès la venda d'armes a Israel", ha criticat Alys Samson Estapé, membre de la coalició Prou Complicitat amb Israel. "Després s'ha demostrat que Espanya va ser el país que més armes va vendre a Israel al novembre i per valor d'un milió", ha sentenciat Samson Estapé, que ha apostat per "l'embargament militar total" a Israel.

"Els estats estan oblidant la seva responsabilitat en aquest genocidi i ignorant el dret internacional més bàsic", ha apuntat la membre de la coalició Prou Complicitat amb Israel. "Per això estem aquí, per recordar-los els seus deures legals i morals. Cada dia és més gran la divisió entre la societat civil i els carrers amb les institucions en el cas de Palestina", ha reflexionat en veu alta Samson Estapé, que ha apostat fins i tot per anar als jutjats.

Segons han expressat en la convocatòria, la protesta s'ha vist motivada per "l'actitud de les institucions espanyoles, europees i catalanes davant el que podria ser considerat com a delicte de genocidi per la Cort Internacional de Justícia".



Així mateix, també reclamaven en el comunicat "que el tancament de l'oficina que ACCIÓ – Agència de la Competitivitat i l'Empresa té a Tel Aviv s'adhereixi a la denuncia de Sudàfrica, un gest simbòlic de gran rellevància". L'oficina en qüestió es va obrir l'any 2015 i es dedica a fomentar la connexió de les empreses catalanes amb Israel.