46 morts a Catalunya per la Covid-19 les darreres 24 hores, la xifra més baixa en un mes i mig

Les víctimes mortals a conseqüència del coronavirus sumen ja un total de 10.831 després que en les últimes 24 hores hagin mort 46 persones, menys de la meitat que ahir, quan es van comptabilitzar 103 víctimes mortals. La xifra de morts torna a baixar i registra la dada més baixa des del 20 de març, quan van morir 40 persones.



Per contra, els contagis tornen a repuntar amb un total de 59.621 positius registrats, 1062 de nous aquest dimecres. Aquesta dada supera amb escreix la d'ahir, quan es van sumar 659 casos nous, però es manté per sota del màxim de la setmana passada, que van arribar a 2.652 positius en un dia, el passat 29 d'abril. Al total, cal sumar uns 157.113 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són pacients que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. En total, els possibles positius superarien els 200.000 a Catalunya.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 6.286 persones. 3.921 persones han estat ingressades de gravetat des de l'arribada a Catalunya de la Covid-19; i en l'actualitat en són 483, 35 menys que aquest dijous. A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.948 són professionals sanitaris, mentre que 4.615 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.



S’han comptabilitzat fins avui un total de 33.241 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. I pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.245 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 32.843 són casos sospitosos.



De les 10.831 víctimes mortals declarades per les funeràries afectades per la Covid-19 o sospitosos de ser-ho, 3.178 han mort a una residència, 140 a un centre sociosanitari i 595 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.

Repunt de morts a l'Estat, la majoria a Barcelona i Madrid

Els morts amb coronavirus han ascendit als 244 aquest dimecres. Un repunt després de tres jornades amb xifres més baixes de les 200. Catalunya (75) i Madrid (46) acumulen la meitat de les morts, mentre que sis comunitats i Ceuta i Melilla registren cinc o menys morts en les últimes 24 hores: Astúries (3), Balears (1), Canàries (1), Cantàbria (1), Extremadura (1), Múrcia (0). Navarra (5) i La Rioja (1). La xifra total de víctimes mortals a la pandèmia és de 25.857, segons les últimes dades oficials del Ministeri de Sanitat.



Respecte als casos, s'han comptabilitzat 685 nous positius detectats per PCR. 220.325 positius des que va començar l'emergència sanitària. El ministeri no ha informat al document de la xifra de nous curats, però la xifra del total d'altes epidemiològiques arriba ja a 126.002.