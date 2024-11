'El 47' es converteix en la pel·lícula en català més vista als cinemes espanyols els últims 40 anys

El 47 ha fet història i s'ha convertit en la pel·lícula en català més vista als cinemes espanyols els últims 40 anys. El film, dirigit per Marcel Barrena i protagonitzat per Eduard Fernández, ha assolit els 457.000 espectadors a Espanya i supera així les xifres de Pa Negre, Alcarràs i Casa en flames.

De fet, la història ambientada al barri de Torre Baró ja és l'única pel·lícula en català que ha liderat la primera posició de la taquilla en més de quinze anys i va ser la segona millor estrena en català de la darrera dècada. Segons les dades de l'Anuari del Cinema del Ministeri de Cultura, per trobar una cinta en català que superi les dades d'espectadors d'El 47 cal remuntar-se al 1982 amb La Plaça del Diamant, de Francesc Betriu, amb 503.835 espectadors totals.

El 47, que es va estrenar el 6 de setembre, va entrar directament al Top7, convertint-se en la segona millor estrena d'una pel·lícula en català de l'última dècada, i va arribar a assolir el número u de taquilla només 12 dies després, passant a ser l'única pel·lícula en català que ha arribat al número u de la taquilla espanyola en més de quinze anys. A dia d'avui El 47 ja ha recaptat més de 2.923.950 milions d'euros a taquilla a tot l'Estat.

La pel·lícula de Marcel Barrena està nominada a Millor Llargmetratge de Ficció i al Premi al Cinema i Educació en Valors a la 30a edició dels Premis Forqué que cada any concedeixen els membres d'EGEDA i la gala del qual tindrà lloc a Madrid el proper 14 de desembre.

Pel que fa al públic que ha vist el film als cinemes catalans, El 47 va superar la setmana passada els 261.000 espectadors (en dos mesos en cartell) i s'apropa a les xifres d'Alcarràs a Catalunya (268.912 espectadors), mentre que a tot l'Estat ja l'ha superada, com s'ha dit. Això no obstant, segueix lluny de les 382.447 persones que han vist aquí Casa en flames, per ara el gran èxit en català de l'any als cinemes catalans.