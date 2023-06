5 fruites i 5 verdures de temporada per un juliol calorós

Entrem al mes de la calor per excel·lència i hem d'apostar per fruites i verdures que ens puguin ajudar a refrescar-nos. Però especialment hem d'optar per aquells productes que es troben de temporada, apostant així per la proximitat, la reducció d'empremta mediambiental o la sobirania alimentària, entre altres beneficis.

El meló i la síndria són algunes de les dues fruites estiuenques més clàssiques, però també arriben les primeres figues. I ens trobem en la millor època de moltes verdures bàsiques com tomàquets, pebrots o carabassó. Repassem 5 fruites i 5 verdures que trobem de temporada aquest mes.

5 fruites per al juliol

Figa

Tot i que la dita ens recorda que 'cada cosa al seu temps, i les figues a l'agost', el cert és que ja comencem a trobar en el seu moment ideal aquesta fruita tan suggerent. Com és ben conegut, ens ajuden a millorar i preveure el restrenyiment, alhora que suavitza la mucosa gàstrica, ajuda en contra l'osteoporosi i l'anèmia, a més de les seves atribucions afrodisíaques.

Es tracta d'una fruita molt dolça, amb una textura carnosa i molt característica, que no agrada a tothom. Per cada 100 grams, ens aporta 74 kcal, destacant precisament la seva aportació en sucres. També és remarcable l'aportació de vitamines i minerals. Menjar una crua directament, amb pell, és un dels petits plaers de molts. Però també la podem incorporar en plats salats, des d'una amanida a un guisat, o fer-ne una melmelada o compota deliciosa.

Peres d'estiu

Tot i que molts associem les peres a l'hivern, cert és que hi ha diverses varietats de peres d'estiu, que arriben ara al seu punt idoni. Té molta aigua i poques calories, i destaca per la seva aportació de fibra soluble, amb un efecte saciant i regulador intestinal. També destaca per l'aportació de vitamines, especialment A i C, així com minerals, magnesi i potassi.

A la cuina es una d'aquelles fruites versàtils, més enllà del seu consum al natural, en cru. Poden ser les protagonistes d'una elaboració, sigui peres al vi, peres al forn o compota o melmelada de peres. Però també les podem emprar per acompanyar guisats i altres plats, per fer de contrapunt amb els greixos, com un ànec amb peres.

Nespra

Es tracta de fruites que també destaquen per l'aigua, així com per la pectina, una de les seves fibres, que ens dona també sensació de sacietat. Les nespres aporten betacarotens, precursors de la vitamina A, a més de potassi i magnesi, que ens ajudarà al sistema nerviós i el muscular. Tot plegat ens aporta beneficis en general, per la pell, els ossos i les mucoses.

Sabrem que estan al punt de maduració ideal quan estan ben fermes i tenen un color taronja intens. Recordeu que aquesta mena de fruites són indigestades si les consumim verdes. I és que l'habitual és consumir-les crues i naturals, però també les podem amanir amb sal i pebre o una vinagreta, incorporar-les en una amanida, o fins i tot fer-ne un crema.

Meló

Fa uns mesos que els bons melons ja han arribat als mercats, però no podem deixar de recomanar-lo en aquesta època d'estiu. Una fruita que agrada a molts, en bona mesura per la seva dolçor. Cal dir que es tracta d'una hortalissa, però generalment la considerem com una fruita, especialment a la cuina. A més del sucre, destaca per la quantitat d'aigua elevada, del 80%, per la qual cosa és ideal per mantenir-nos hidratats, especialment en previsió a un nou estiu del més calorós. El meló ens aporta també vitamines i minerals importants com vitamines A, C i del grup B, així com potassi, sodi i calci.

Mig meló. — MART / Pexels

Molts opten per introduir-la en batuts o fer-ne sorbets que ens refresquin de cara als dies més calorosos. Com en la majoria de les fruites, però, és habitual consumir-la crua, al natural, sense cap procediment. Cuit també té algunes aplicacions: en podem fer una crema o sopa, o simplement marcar talls de meló i afegir un polsim de sal, pebre i pimentó. Proveu-ho!

Síndria

Si recomanem el meló, també hem de parlar de la síndria, que arriba als seus mesos per excel·lència, coincidint amb les temperatures altes de l'any. I és que el seu gran contingut en aigua té efecte depuratiu i ens ajuda a la hidratació (93%, al capdamunt del rànquing), però també és bona pel cor gràcies a la citrul·lina, així com per la vista gràcies al betacarotè, i té ben poques calories.

És important escollir-la quan sigui ben madura, ja que aquesta fruita no continua madurant un cop collida. Crua i natural és el consum més habitual, sigui directament o en amanides, per exemple, així com salpebrada o amb una punta de pimentó. També en podem fer batuts, granissats o gelats. Algunes receptes deshidratant-la en una paella durant una bona estona han fet furor darrerament, però no aguanta massa bé la cocció i l'hem de tractar amb certa cura.

Pebrot

L'estiu també és sinònim de temporada d'algunes de les verdures més emprades de forma quotidiana. Tot i que els pebrots són una fruita segons la botànica, culinàriament el definim com a verdura o hortalissa. Inicialment, era un producte picant, però el cultiu l'ha domesticat fins a l'actual gust dolç i agradable per a tots. Són un element indispensable a la cuina catalana, que podem afegir en qualsevol sofregit, o escalivar al forn. Però també podem ser un xic més originals, i fer-los farcits, amb una crema o crus en qualsevol mena d'amanida, que ens donarà un punt fresc davant la calor.

Una caixa de pebrots Júlia Pérez. — Júlia Pérez / ACN

Essencialment, són aigua, en més del 90%, i tenen poques calories, proteïnes i greixos. Pel que si destaquen es per ser una bona font de fibra, aixi com per la quantitat de vitamines antioxidants que aporten. Ens ajuden a regular el colesterol, tenen compostos amb acció anticancerígena, i una substancia que protegeix la mucosa gàstrica.

Albergínia

Si ve ja l'hem recomanat amb anterioritat, ara arriba de debò al punt òptim de maduració. Sense greixos i amb poques proteïnes i hidrats de carboni, un 90% de l'albergínia és aigua. Cal remarcar la quantitat mitjana de fibra en comparació a altres hortalisses i verdures. Els seus potents antioxidants ens poden ajudar a combatre l'envelliment o el risc cardiovascular. I se li atribueix una capacitat d'estimular la funció del fetge i la vesícula.

El més habitual és consumir-la cuita, a casa nostra, escalivada, en un sofregit o en una espectacular samfaina, per bé que també s'han consumit molt enfarinades i fregides. També en podem fer receptes que hem incorporat d'altres zones del món: hummus, babaganuix o mutàbal libanesos i sirià, parmigiana di melanzane italiana o ratatouille francesa. És molt versàtil!

Carabassó

I també és el millor moment per comprar carabassó de proximitat, un producte refrescant i més versàtil a la cuina del que molts creuen. És aigua en fins al 95%, per la qual cosa es ideal per a hidratar-nos enmig de les calorades. Destaca també per l'aportació d'antioxidants, a més dels minerals i vitamines, vitamina C, betacarotè i flavonoide. Acostuma a tenir una digestió molt fàcil, i gràcies a l'aportació d'aigua també se li atribueixen propietats diürètiques.

Espot incorporar cru en amanides variades i donar encara més aquest punt refrescant i hidratant, però el més habitual és coure'l. Per mantenir el seu color verd i les seves propietats, així com l'aigua, es recomana cuinar-lo només el just i necessari, el que també el podria fer amargant. D'entre les mil i una utilitats, podem destacar la crema de carabassó, que també podem consumir freda acompanyada de tots els toppings que ens vinguin al cap.

Cogombre

Ideal també per refrescar-nos és el cogombre. Es pot coure, però en la gran majoria de receptes s'incorpora cru, natural. Es pot utilitzar en cremes o sopes o incorporar-lo en una amanida, i refrescarà i hidratarà totes les nostres elaboracions enmig de la calorada. A molts us vindrà al cap la salsa tzatziki grega, perfecte sucar-hi verdures o crudités, untar sobre una bona llesta de pa, o alleugerir elaboracions més pesades.

Cogombres i diverses verdures. — ACN

No té masses nutrients, i destaca precisament per l'aportació d'aigua, així com potassi. L'aigua també li dona qualitats diürètiques i laxants, i els olis essencials ens poden ajudar a millorar l'estat de la pell. A la pell hi trobarem la fibra, i també el betacarotè, el silici i la clorofil·la, per la qual cosa es recomanable consumir-lo sense pelar.

Tomàquet

Què seria dels sopars a la fresca sense uns bons tomàquets de temporada? És indiscutiblement un dels reis de l'estiu, tot i ser un bàsic de les amanides durant tot l'any. Tomàquets com el de Montserrat són fantàstics amb un raig d'oli i sal. Amb l'arribada de les temperatures més altes, també el podem emprar en gaspatxos i salmorejos, d'on és l'ingredient principal. Evidentment, cuit també té moltíssimes aplicacions, des d'una melmelada a qualsevol mena de sofregit que vulguem fer, passant per la mateixa salsa de tomàquet clàssica o tomàquet fregit.

La quantitat d'aigua i les poques calories són dues de les seves grans característiques, així com tenir més sucres que altres verdures. Nutritivament, destaca per les vitamines antioxidants (Vitamina C, vitamina E i carotens), així com pels minerals (especialment potassi i fòsfor) i el licopè, un antioxidant que li dona el color vermell. També destaquen per la fibra, que ens ajuda a regular la funció intestinal, així com el seu efecte diürètic i depuratiu.