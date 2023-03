5 fruites i 5 verdures que trobem de temporada al març

Comencem el març amb temperatures encara baixes, però amb el repunt dels termòmetres començaran a arribar noves fruites i verdures de temporada i proximitat als mercats. Ens trobem clarament en un moment de transició.

Durant aquests trenta-un dies repetirem alguns dels aliments que ja hem proposat en aquesta secció en els darrers mesos. Però també n'inclourem de nous, com espàrrecs, faves o les primeres bones maduixes!

5 verdures pel març

Espàrrec verd

L'espàrrec és una hortalissa que és realment la tija tendra de l'esparreguera, un arbust molt comú a les zones de clima temperat. En trobem de blancs, que creixen sota terra, i de verds, els de cultiu de temporada, i també els silvestres. Pel que fa als espàrrecs verds, a la cuina són especialment apreciades les seves puntes.

Les podem simplement saltar i gaudir, o acompanyar amb peixos, amanides, hummus o altres verdures. Però també en podem fer crema, utilitzant la part més dura i colant-la ben colada.

El 92% dels espàrrecs es aigua, per la qual cosa són baixos en calories, sense greixos i amb poca sal. És una bona font de vitamines antioxidants i minerals com potassi o sofre. A més de les propietats diürètiques, és ric en fibra saludable, i destaca per la seva clorofil·la, antioxidant i antiinflamatòria, i pel sofre, que augmenta qualitat de cabells, ungles i pell.

Fava

L'arribada de la primavera és sinònim de l'arribada de les millors faves. Aquesta gustosa lleguminosa també té molts beneficis per la salut, vitamines i minerals. Són habituals de la Mediterrània, on s'han menjat especialment en èpoques de pobresa, però no per això les hem de menystenir.

Ajuden a reduir el colesterol i la hipertensió, conté antioxidants potents i se sospita que es un anticancerigen. Això no obstant, també destaquen per les flatulències i toxicitat que poden generar.

A la cuina les podem posar allà on vulguem, però el més habitual es que siguin ingredient principal del plat, simplement cuites i saltades, acompanyades de ceba o verdures, i també amb cansalada, botifarra o pernil, per exemple. I no podem oblidar les faves a la catalana!

Xirivia

Amb un color crema per fora i ben blanques per dins, les xirivies tenen un sabor més destacat del que alguns pensen. Aquesta hortalissa d'arrel destaca també pel seu dolç concentrat i un punt picant. Històricament, fou un ingredient per combatre la gana durant els períodes més freds, i té clars valors nutritius.

Conté molta aigua i poques calories, com la majoria de les hortalisses. Destaca també pels hidrats de carboni, sent un aliment saciant gràcies a la seva dolçor, i amb grans quantitats de minerals i vitamines. És antioxidant, ajuda a regular el colesterol i té efecte anticancerigen.

Indubtablement, molts l'associem a una hortalissa dedicada exclusivament per fer caldos. No obstant les podem utilitzar d'altres formes, sigui crua en amanida o cuita en cremes, així també com fent-ne xips o acompanyant guisats.

Carxofa

Seguim en un bon moment per menjar carxofes a casa nostra, superant ja l'equador de la temporada. L'hortalissa es conrea especialment en zones costaneres, com al Baix Llobregat, amb la coneguda carxofa del Prat, o al Delta de l'Ebre, amb la carxofa del Baix Ebre i Montsià. La varietat més conreada és la blanca de Tudela, de forma ovalada, compacte i verd intens.

Destaca per la seva aportació de fibra. Això contribueix a un funcionament intestinal correcte i pot reduir els nivells sanguinis de colesterol.

Carxofes. — Catalunya Experience

A la cuina la podem incorporar a mil i un llocs, la podem fer confitada, a la brasa o al forn, arrebossada, com a xips… o com a protagonista d'una truita!

Pèsol

El pèsol també ha de repetir perquè els seus grans verds, tendres i cruixents la fan imprescindible aquest març. Es tracta d'una llavor d'una planta de la família de les lleguminoses que es conrea a Europa des de fa més de cinc mil anys. A Catalunya és especialment valorat el pèsol del Maresme, de la varietat del pèsol garrofal.

Tenen moltes vitamines, que ens ajuden al bon funcionament del sistema nerviós. També serveixen d'ajuda contra el nerviosisme i van a favor de la positivitat, segons alguns estudis.

El més habitual a la cuina és bullir-los, i els podem saltar un cop estan al punt, sigui com a acompanyament o com a ingredient principal, sencers o com a crema.

5 fruites pel març

Maduixa

A més dels maduixots, a partir d'aquest març ja veurem les primeres bones maduixes quan anem a fer la compra. A Catalunya, la comarca del Maresme és la principal zona productora de maduixes i maduixots, on són especialment apreciats.

El tracta d'una fruita que aporta poques calories, unes 40 per cada 100 grams, i destaquen per la seva presència hidrats de carboni, així com la fibra. Són una gran font de vitamina C, així com vitamines A, B1, B2 i sals minerals. També són nutritives, refrescants, diürètiques, depuratives i laxants.

Arriben les maduixes. REUTERS.

Soles o amanides, amb nata, en batuts… el millor sol ser consumir-les al natural, però també en podem fer melmelades i confitures.

Llima

El cítric més àcid. I és que prop del 8% del pes de la llima és àcid cítric. Cal destacar que és una substància que ajuda a la digestió de forma evident, per la qual cosa, a banda dels usos a la cuina, també s'empra processat en la industria farmacèutica.

Habitualment s'usa com a contrapunt amb moltes elaboracions: el podem posar en peixos, per alleugerir alguns plats o en un allioli. Però també pot ser protagonista especialment en postres, pastissos, sorbets i gelats, o en un mojito.

És similar a la llimona, però amb una forma més ovalada i un color verd groguenc. També és més sucosa, perfumada i suau que la llimona, amb el doble de contingut de suc. A més a més, té molta vitamina C, ajudant a reduir el colesterol i millorant la circulació.

Taronja

És una reina dels cítrics del País Valencià i al Mediterrani en general, encara que sigui originària de la Xina. Durant l'hivern ha estat un gran remei per intentar evitar constipats i altres malalties, però encara ara la trobem en un gran moment al mercat.

Altres beneficis és que millora la circulació i a prevenir malalties cardiovasculars. Destaquen per tenir més de 50 mg de vitamina C per cada 100 g, així com vitamines del grup B i també vitamina A.

Encara podem trobar taronges

És un postre o un berenar ideal, però no us talleu a l'hora d'introduir-la als plats, sigui en una amanida o en un pollastre rostit, per exemple.

Llimona

La tradició de casa nostra la relaciona fa segles amb funcions remeieres i medicinals. La llimona una fruita que destaca també pel gran contingut de vitamina C i especialment pels seus antioxidants, els bioflavonoides i els betacarotens. Ens servirà per als mals de colls, però també per reduir el colesterol, evitar la formació de pedres als ronyons o millorar la circulació de la sang.

El seu suc ens pot ajudar a fer postres més fresques o vinagretes per a les amanides, però pot tenir el seu pes important en plats principals, sigui acompanyant lleugerament a peixos o en un pollastre a la llimona. Busqueu les seves mil i una aplicacions!

Kiwi

La temporada del kiwi es troba a les acaballes, però encara podrem aprofitar els darrers bons exemplars. Acostumem a menjar-lo cru sense ser processat de cap forma, a cullerades, però també és molt popular la seva utilització en batuts verds, gràcies al seu color i textura.

Es tracta d'una fruita que destaca especialment per la vitamina C que ens aporta, fins al doble que les taronges. Té importants afectes sobre l'organisme: ajuda a combatre l'insomni, millora la síndrome de l'intestí irritable amb restrenyiment, ajuda al transit intestinal en general, ens protegeix contra el dany a l'ADN i prevé l'anèmia.