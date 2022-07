6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per a Laura Borràs, la petició fiscal que deixa la presidenta del Parlament a tocar del judici

La fiscalia ha demanat sis anys de presó, 21 anys d'inhabilitació per a càrrec públic i 144.000 euros de multa per a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per un delicte continuat de prevaricació i un altre de falsedat en document públic amb l'agreujant de prevaler-se del seu caràcter públic. L'acusa d'haver adjudicar directament i de forma irregular a un amic seu informàtic 18 contractes menors quan ella dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) per valor de més de 300.000 euros. En canvi, no l'acusa de malversació de fons públics perquè no veu provat que es pagués un sobrepreu pels treballs realitzats. A l'informàtic li demana la mateixa pena de presó i d'inhabilitació i la meitat de multa, 72.000 euros.