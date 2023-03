6 escapades per desconnectar aquesta Setmana Santa (i sense sortir de Catalunya)

Entre els mesos frenètics de després de les festes de Nadal i les esperades vacances d'estiu, trobem Setmana Santa, uns dies d'aturada per a la majoria que molts aprofiten per marxar uns dies i redescobrir espais naturals o municipis que sovint tenen a tocar de casa. Des de castells o monestirs medievals perduts per la muntanya a la màgia de les postes de sol delta de l'Ebre, passant per les vinyes del Priorat o el patrimoni històric de la Terra Alta.



A les portes de Setmana Santa, si encara no tens plans i vols marxar de la ciutat per desconnectar del dia a dia, et recomanem sis destins (amb propostes de turisme de proximitat incloses) perquè aprofitis al màxim aquests dies de festa. Ah, i tots sense sortir de Catalunya.

Redescobrir Lleida i Tarragona a través de la Ruta del Císter

En cotxe, a peu o caminant. Hi ha moltes maneres de fer la Ruta del Císter, un sender de gran recorregut - GR-175- que uneix els tres monestirs cistercencs de la zona: el de Santes Creus, el de Vallbona de les Monges i el de Poblet. En total, la ruta passa per 65 municipis de les comarques de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell. Entre enclavaments medievals i restes de castells i fortificacions, trobem Montblanc, l'Espluga de Francolí, Forès o Rocafort de Queralt.

Una imatge del monestir de Poblet. — Viquipèdia

Més enllà del patrimoni històric i artístic dels diferents monestirs, la gastronomia de la zona, molt lligada als productes de la terra, és un altre atractiu d'aquesta ruta. Són molts els cellers i cooperatives agrícoles de la zona que organitzen degustacions d'oli d'oliva, ametlles i avellanes i vins.

La passió de Verges (Baix Empordà)

Seguim amb un imprescindible d'aquestes dates: la Passió de Verges (Baix Empordà), una de les tradicions més típiques de Catalunya per Setmana Santa. Està declarada patrimoni d'interès nacional i comença Dijous Sant, amb una processó que recórre diferents places i racons del nucli antic: la Samaritana, els Manages, la Creu dels Improperis, el Pelegrí, els Jueus...

Un dels principals atractius de la Passió de Verges és la Dansa de la Mort, on cinc persones vestides d'esquelets salten al ritme d'un tabal, col·locats en forma de creu. Els acompanyen un seguici de quatre personatges més, els quals, amb torxes, il·luminen el quadre i hi aporten l'aire tètric que hi dóna sentit. El cos principal de la Dansa de la Mort és format per dos adults (la Dalla i la Bandera) i tres infants (dos Platets, que porten un plat amb cendra, i el Rellotge, que assenyala un rellotge sense broques).

La Dansa de la Mort — Glòria Sánchez / EUROPA PRESS

De la màgia del Delta al patrimoni de la Terra Alta

De l'Empordà a les Terres de l'Ebre. Si aquesta Setmana Santa busques naturalesa i platja, és l'època ideal per anar al delta de l'Ebre, lluny de les massificacions de la Costa Brava. Qualsevol dels pobles de la zona és perfecte per endinsar-se en les gairebé vuit mil hectàrees que formen aquest parc natural d'una gran riquesa paisatgística.

El far del Fangar, les dunes de les platges de Migjorn o del Trabucador o els flamencs a les llacunes de l'Encanyissada i la Tancada són alguns dels atractius del delta de l'Ebre, ideals per anar-hi en cotxe, furgoneta o autocaravana i passar la nit allà. Si vols veure el delta des de dalt, et recomanem fer una ruta fins a La Foradada, a la serra del Montsià. Tal com indica el seu nom, és una roca de grans dimensions foradada que ofereix unes vistes espectaculars de la desembocadura del Delta i de la Punta de la Banya. Veuràs el Mediterrani com mai no l'has vist.

La belleda del Parc Natural del Delta de l'Ebre. — Tortosa Turisme

Si marxes uns quants dies, i vols visitar més llocs de la coneguda com la "quarta província de Catalunya", et recomanem fer una parada pels poblets de la Terra Alta. Tots amaguen un passat marcat per la Batalla de l'Ebre durant la Guerra Civil espanyola, com el Poble Vell de Corbera d'Ebre, les trinxeres de Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca o les cases caigudes del Pinell de Brai. Aquests municipis, a més, són ideals per fer un tast de vins en qualsevol dels cellers de la zona.

Un grup de persones visitant el Poble Vell de Corbera d'Ebre. — Cedida

Si vols deconnectar i allunyar-te de tot, l'ombra dels Ports, a mig camí entre Horta de Sant Joan i Alcanyís, trobem el municipi d'Arnes. És fàcil trobar-hi paratges tranquils i poc massificats, com el toll del Vidre, els Estrets o una Via Verda per visitar el poble.

Vilaller, parada obligatòria dels Pirineus

En aquesta llista no podia faltar una parada als Pirineus. Aquest cop et recomanem el petit poble de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. L'any passat va ser declarat el primer "poble màgic" de Catalunya per la Xarxa de Pobles Màgics d'Espanya, és una iniciativa que reconeix les actuacions que porta a terme un municipi en els àmbits de la qualitat de vida, l'urbanisme, el patrimoni, les festes i tradicions, la gastronomia i altres aspectes que els fan llocs únics.

La vila closa -una població protegida per muralles- de Vilaller és Bé Cultural d'Interès Nacional, Vila Florida i Patrimoni Immaterial de la Unesco per les Falles del Pirineu. També forma part del Camí de Sant Jaume Aran-Pirineus i té l'únic mirador astronòmic del Pirineu. Des de Vilaller, pots agafar el cotxe i recórrer altres localitats d'aquesta zona del Pirineu.

Cardona (Bages), capital del turisme rural

Anem fins a Cardona, el poble català que podria convertir-se en la capital del turisme rural de l'Estat aquest 2023. Aquest petit municipi del Bages es troba entre els deu finalistes de la 12a edició del premi que atorga el portal web especialitzat Escapada Rural.

L'encant especial de Cardona i el seu castell són un dels grans atractius de la comarca. — Bages Turisme

El municipi de Cardona és un dels que més encant tenen de la comarca. Essencialment pel seu castell, una de les fortaleses medievals més importants i ben conservades de Catalunya, erigida sobre un turó. La fortificació s'ubica precisament en un dels altres atractius del municipi: la Vall Salina. La sal s'hi explota des del Neolític i la potassa es va explotar entre els anys 1929 i 1990. Les velles instal·lacions de la mina Nieves també conformen un ressenyable patrimoni miner.



Enoturisme al Priorat

Tornem a Tarragona, però aquesta vegada al Pirorat, que juntament amb el Penedès, és la vinya de Catalunya. L'enoturisme als peus del Parc Natural del Montsant és un dels principals atractius de la comarca. Hi ha una gran diversitat de paisatges que conviden a fer kilòmetres i conèixer la zona a través de La Ruta del Vi de la DOQ Priorat, la Ruta del Vi de la DO Montsant i la Ruta dels Molins d'Oli.

Paisatge del Priorat.

El Priorat no és només una comarca de vinyes, cellers i vins, sinó que sorprèn el visitant amb tot un ventall de pobles amb encant, monuments, paisatges, boscos, miradors, camins, excursions... Un dels destins més recomanats, sobretot pels escaladors, és Siurana, un poble on només viuen 27 persones, però on podràs trobar cases rurals, apartaments i hotels.