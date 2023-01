6 propostes per descobrir Osona, la "Catalunya autèntica"

Emmarcada pel Prepirineu, la serralada transversal, la serralada prelitoral al sud-est i la Depressió Central, la comarca d'Osona és una de les que alguns anomenen el "cor de Catalunya". Altres parlen de "la Catalunya autèntica" per vendre el seu territori a turistes d'arreu.

La natura i el territori són un dels forts d'Osona, però també la seva història, tradició i cultura, la seva rica gastronomia o les opcions de turisme actiu. Per tot plegat, et proposem un total de sis propostes per fer-hi en diferents indrets, el que Osona Turisme defineix com els "imprescindibles" de la comarca.

El Parc Natural del Montseny

Si parlem de natura i Osona hem de parlar del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, situat al sud de la comarca. Aquest massís és el més enlairat de la serralada Prelitoral catalana i ocupa una extensió de 30.120 hectàrees distribuïdes entre divuit municipis i tres comarques: Osona, la Selva i el Vallès Oriental.

A diferència d'altres, hi podem accedir de forma fàcil i àgil. Els seus valors naturals i culturals el converteixen en un lloc ideal per fer-hi una visita. Destaca per la varietat de la seva fauna i flora i està reconegut com a Reserva de la Biosfera des de l'any 2011.

Monestir de Sant Pere de Casserres

Es tracta de l'únic monestir de l'orde benedictí a la comarca d'Osona. Ubicat a les Masies de Roda, el monstir de Sant Pere de Casserres es va erigir sota el patronatge de la família vescomtal osonenca. Abans de la construcció, hi havia un castell termenat documentat des del 898, amb una capella dedicada a sant Pere, que els vescomtes van optar per transformar en monestir.

Avui dia, al monestir s'hi pot veure una exposició permanent on s'interpreta la vida dels monjos a Casserres. Es fa a través de la recreació de les sales que han conservat la mateixa disposició al llarg dels segles, així com un audiovisual on s'explica la llegenda, la història i el procés de construcció.

Bosc de la Grevolosa

La Fageda de la Grevolosa és un bosc amb faigs que superen els 30 metres d'alçada, amb alguns exemplars de més de 200 anys, i gran diversitat natural, tant de flora com de fauna. La seva bellesa l'ha portat a estar inclosa l'espai EIN Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.

Camí del Bosc de la Grevolosa a Sant Pere de Torelló. — Osona Turisme

Segons Turisme d'Osona, la tardor és la millor època de l'any per visitar-la, com és habitual en indrets naturals com aquests. Per accedir-hi cal seguir la carretera direcció Olot. Al kilòmetre 23, prop de la masia de Bracons. Seguidament, s'ha de caminar uns 15 – 20 minuts.

Alpens

Al nord-oest de la comarca d'Osona, al Lluçanès, limitant amb el Ripollès pel municipi de les Llosses i al Berguedà per Borredà, hi trobem el municipi d'Alpens, que destaca principalment pels seus elements de forja. En els carrers del seu nucli antic es poden apreciar a cada porta o balconada algun detall fet de forja: pica-portes, fanals, baranes, reixes… La majoria són del ferrer Joan Prat (1898-1985).

A més d'aquests elements, es transforma en un autèntic museu a l'aire lliure també gràcies a les escultures diverses que trobem en diferents punts. També cal destacar l'Església Parroquial de Santa Maria, un edifici barroc-neoclàssic molt modificat al llarg dels anys, i el santuari de Sant Pere de Serrallonga, un petit temple pre-romànic del segle IX, apunta Osona Turisme.

El Museu d'Art Medieval

El Museu d'Art Medieval (MEV) de Vic és un referent internacional en art romànic i gòtic català. No només exposa la seva col·lecció, sinó que també vol ser pioner en el relat entorn de l'art medieval, responent moltes preguntes que es puguin plantejar.

El Museu d'Art Medieval de Vic. — Osona Turisme

Les tècniques digitals més modernes permeten un museu més social i més obert a tothom: la col·lecció es torna interactiva i el visitant la percep millor el conjunt del museu. Un exemple d'aquesta transformació digital és el nou espai immersiu.

Vic

I no marxem de Vic perquè és el centre demogràfic, administratiu i de serveis d'Osona, però també d'una àrea geogràfica que ultrapassa els límits de la comarca. La ciutat s'ubica a camí entre el mar i els Pirineus, només a setanta quilòmetres de Barcelona. La seva llarga història és present als carrers i places, i conviu amb l'actualitat, en una ciutat farcida freqüentment amb fires i mercats.

Una ruta senyalitzada ressequeix una trentena d'edificis d'interès històric, arquitectònic o artístic, com el Temple Romà, les muralles, la catedral, la plaça del Mercadal i la casa de la ciutat. El Museu Episcopal de Vic i el Museu de l'Art de la Pell també en són dos grans atractius.