6 rutes en bici exigents arreu de Catalunya

El cicloturisme segueix en un bon moment a Catalunya. Es tracta d'una terra habituada als amants d'aquest esport, però que sembla que en els darrers anys està rebent encara més pedalejadors a l'asfalt de moltes carreteres d'arreu.

Encara que faci una mica massa de fred (aquests darrers mesos, tampoc massa), les setmanes nadalenques i postfestes són ideals per fer una bona pedalada. Sigui per aprofitar dies de vacances o per cremar els torrons i els excessos varis d'aquests dies festius, ara també és un bon moment per enfundar-vos el maillot (si encara us entra).

Per tot plegat, un proposem cinc rutes de ciclisme de carretera de diversos punts de Catalunya, totes circulars, pensades per a esportistes habituats al ciclisme i amb una exigència ressenyable. I una extra en BBT, també per a ciclistes habituals.

Ruta Cambrils Mar i Muntanya

Amb tres ports de muntanya (Colldejou, coll de Falset i coll de la Teixeta) la ruta també passa per la costa, les vinyes del Priorat i l'embassament de Riudecanyes. Per això és una ruta mar i muntanya per excel·lència, amb sortida i arribada a Cambrils. Les vistes son part del viatge, sens dubte.

La ruta de Cambrils uneix Mar i Muntanya. — Generalitat de Catalunya

Es tracta d'una ruta de 98,2 km i una durada aproximada de prop de 5 hores. El desnivell positiu és de 2364 m i el desnivell negatiu de 2359 m. La ruta passa per Colldejou, coll de Falset, coll de la Teixeta, castell d'Escornalbou, carrilet de Vilamanya, i embassament de Riudecanyes.

Ruta: Cambrils, Mont-roig del Camp, Marçà, Porrera, Duesaigües, Montbrió del Camp, Salou.

Ruta Blanes-Sils-Santa Coloma-Blanes

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el seu paisatge tan característic són l'eix vertebrador d'aquesta ruta circular amb inici i final a Blanes. Pobles com Sils, Sant Esteve de Llémena i les Planes d'Hostoles tenen un encant especial, així com els seus cims i volcans.

El circuit és irregular, amb moltes pujades i baixades, i cal una molt bona forma per resseguir els seus 153,7 km, previstos per ser superats amb més de 4 hores i 15 minuts. El desnivell positiu és de 2143 metres, mentre el negatiu és de 2146 m. Els punts d'interès són els Jardins de Can Cendra, Valls de Cogolls i d'Hostoles, volcà Puig Rodó.

Ruta: Blanes, Sils, Anglès, Sant Esteve de Llémena, Planes d'Hostoles, Santa Coloma de Farners, Blanes.

Ruta de Miami Platja-Cornudella-Capçanes-Mont-roig-Miami Platja



Tres ports de muntanya exigents protagonitzen aquesta ruta per als més valents, ja que és un recorregut exigent. Especialment en els quilòmetres centrals del total de 157,5 km que tenim en aquest recorregut que es preveuen en més de 6 hores d'aquesta ruta de Miami Platja. Els punts d'interès són Coll d'Alforja, port de la Morera, Parc Natural de la Serra de Montsant, cartoixa d'Escaladei, Mola de Colldejou.

La ruta de Miami Platja presenta bastanta dificultat. — Generalitat de Catalunya

Ruta: Mont-roig del Camp, Montbrió del Camp, Riudoms, Les Borges del Camp, Maspujols, L'Aleixar, Vilaplana, Alforja, Cornudella, La Morera, Escaladei, La Vilella, El Molar, Masroig, Capçanes, Marçà, La Torre, Colldejou, Mont-roig del Camp.

Ruta Cadaqués i Port de la Selva

Es tracta d'una ruta moderada, però també per a habituals del ciclisme i que requereix bona forma física. Es tracta d'una ruta de 71,1 km que es pot completar amb unes 3:30 hores.

Té sortida i arribada a Cadaqués, passant pel Port de la Selva i el Parc Natural Cap de Creus. El desnivell positiu i negatiu són el mateix, ja que es tracta d'una ruta circular: 890 metres.

Ruta: Cadaqués, Port de la Selva, Llançà, Vilajuïga, Marçà, Castelló d'Empúries, Cadaqués.

Ruta Creueta - Collada de Tosses - Barraques

Anem cap als Pirineus per fer la ruta circular la Creueta - Collada de Tosses - Barraques. Paraules majors. Però l'esforç es veurà recompensat amb una bona representant de la típica estampa de postal dels Pirineus catalans.

Es tracta d'una ruta realment difícil, en la qual necessitarem unes 6 hores per completar els seus 100 km. Això sí, sempre que estiguem en molt bona forma. En total, 2.380 km de desnivell positiu i negatiu en aquesta ruta circular amb epicentre a Ripoll.

Ruta: Ripoll, Campdevànol, Gombrèn, Coll de la Creueta, Collada de Tosses, Dòrria, Planoles, Cim d'Estremera (Collet de les Barraques), Planoles, Ribes de Freser, Campdevànol, Ripoll

Ruta pel Massís de les Gavarres en BTT

Acabem una proposta per als amants de la Mountain Bike. Es tracta d'una ruta de dificultat moderada tirant a alta, que requereix una bona forma física i experiència amb la BTT.

És novament una ruta circular pel Massís de les Gavarres, amb tornada pel Castell de Sant Miquel i el santuari dels Àngels. Els 28,4 km es poden completar en prop de 3 hores. El desnivell positiu i negatiu de la ruta es d'uns 770 metres de desnivell positiu i negatiu.

Ruta: Celrà, Bosc de les Escultures, Castell de Sant Miquel, Mirador del Olivet d'en Salgueda, Santuari de la Mare de Déu dels Àngels, Mirador dels Àngels, Castell de Juià, Castell de Palagret, Celrà.