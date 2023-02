6 xifres que resumeixen els pressupostos de la Generalitat

Tot i que la previsió és que fins el març el Parlament no els aprovi definitivament, ja és segur que la Generalitat comptarà amb uns nous pressupostos per aquest any, després de l'acord segellat aquest dimecres entre el Govern i el PSC, que se suma al ja signat durant el desembre amb En Comú Podem.



La que es considera la llei més important de l'any sempre dona peu a múltiples lectures, com ara el que significa a nivell polític -amb el definitiu retorn a la centralitat del PSC i el marge de temps que guanya ERC, que tindrà uns mesos per governar en solitari amb certa tranquil·litat-. I més enllà de les principals mesures derivades dels acords amb PSC i Comuns que en garanteixen l'aprovació, l'actual projecte de llei dels pressupostos també es pot resumir simplement a partir d'algunes xifres. N'hem fet aquesta tria.

41.025 milions de despesa

El projecte preveu que la despesa de la Generalitat durant aquest 2023 sigui de 41.025 milions d'euros, uns 2.900 més que els pressupostos per al 2022. Si es deixa fora de l'equació els fons europeu Next Generation, la despesa se situa en 39.839 milions, 3.842 més que un any enrere. Tenint en compte aquesta darrera xifra -que marca el que podríem considerar recursos propis-, l'increment de despesa és del 10,7%, el nivell més elevat en uns comptes del Govern des del 2006.

28%, el major increment de recursos d'un departament

Amb un augment del pressupost d'aquest magnitud, és lògic que tots els departaments de la Generalitat vegin com creixen els seus recursos, si bé hi ha diferències significatives entre ells. En termes relatius, el major increment l'experimenta el Departament d'Empresa i Treball, que comptarà amb 1.348 milions, 295 més que el 2022, el que significa un augment del 28,0%. La xifra mostra com una de les prioritats de l'any és avançar en la reindustrialització del país.



Just per darrere, amb crescudes en els dos casos del 27,0%, s'hi troben Cultura i Igualtat i Feminismes. Cultura passa de 373 a 474 milions, un creixement celebrat pel sector. De fet, la plataforma Actua Cultura l'ha aplaudit, en entendre que s'apropa a la seva demanda d'arribar al 2% del pressupost total de la Generalitat, ja que enguany se situarà en l'1,5%. Igualtat i Feminismes arriba als 115 milions. També té una pujada important Acció Climàtica, Alimentació i Agricultura, amb el 19,0%, el que es tradueix en 195 milions més, fins arribar a 1.223. Per la banda baixa, els menors creixements els registren Territori (5,7%, 120 milions més, arriba als 2.209) i Justícia, Drets i Memòria (6,4%, que es tradueix en 70 milions més).

68,4%, el pes de Salut, Educació i Drets Socials

Com és habitual el major pes dels pressupostos recau en Salut, Educació i Serveis Socials, que acaparen més de dues terceres parts de la despesa no financera i no finalista dels departaments. En concret, entre Salut (37,1%), Educació (21,8%) i Drets Socials (9,5%) representen el 68,4% de la despesa dels departaments de la Generalitat. Per sota apareixen Territori (6,9%) i Interior (5,8%), mentre que per la banda baixa el que compta amb menys fons és Acció Exterior i Unió Europea, que es queda en el 0,3% dels recursos totals, tot just 100 milions.

15,2%, el creixement dels ingressos tributaris

El projecte dels comptes situa en el 15,2% l'increment dels ingressos tributaris de la Generalitat. Com és habitual -conseqüència de l'actual sistema de finançament-, el gruix vindrà de les bestretes que avanci el Govern espanyol de la recaptació d'impostos com l'IRPF (12.786 milions, +12,2%) i l'IVA (8.300 milions, +12,7%), a banda dels 1.079 milions del fons de suficiència. Els impostos propis i cedits s'aproparan a una recaptació de 5.000 milions (4.964), un 6% per damunt de l'any passat, sobretot gràcies als 2.658 que ha d'aportar l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Cau el pes del deute

El pressupost de la Generalitat no aconseguirà l'equilibri, ja que la previsió és que tingui un 0,3% de dèficit, el que equival a 791 milions. Ara bé, la situació financera del Govern ha de millorar enguany, ja que el pes global del seu deute amb relació al PIB caurà 1,3 punts, fins a situar-se en el 32,7%, el nivell més baix des del 2013.

6.886, l'increment de personal

Finalment, el projecte de comptes xifra en 282.887 persones la dotació de tota la plantilla del sector públic de la Generalitat, el que significa 6.886 llocs de treball més que el 2022. A la pràctica, però, durant el 2023 n'hi haurà 5.369 que fins ara tenien un caràcter temporal que passaran a estabilitzar-se, de manera que les places estructurals creixeran en 12.255. La majoria recauen en Salut (6.804) i Educació (4.300), que n'acaparen el 90%.