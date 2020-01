El temporal Glòria ja es fa notar amb força a Catalunya, amb escoles tancades, més d’una vintena de persones ateses pels serveis mèdics per contusions provocades pel fort vent, una persona desapareguda, precipitacions importants i diversos problemes de mobilitat. El temporal, que s’allargarà fins dijous, deixarà pluges de fins a 300 litres entre aquest dilluns i dijous. A la tarda ha transcendit que els Mossos d’Esquadra estan buscant un home a la desembocadura del riu Besòs, que hi hauria caigut a l’aigua des de l’espigó, a causa del fort vent. En la recerca també hi ha participen Salvament Marítim i el Grup d’Actuacions Especials (Grae) dels Bombers de la Generalitat, però de moment resulta infructuosa. A la resta de l’Estat hi ha hagut ja tres persones morts, una de les quals una dona de 54 a Gandia (la Safor), que dormia al carrer i ha patit una hipotèrmia.



En paral·lel, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat ha informat que fins les 17h havia traslladat 21 persones a hospitals que havien patit ferides a causa del vent, una de les quals està greu a l’hospital Bellvitge per culpa d’una contusió provocada pel vent a Cornellà del Llobregat.

El temporal també ha deixat més de 60.000 alumnes sense poder anar a classe. Al matí una quinzena de centres educatius no han pogut obrir, però a mesura que ha avançat el dia diversos ajuntaments han anunciat que no s’impartirien classes ni aquesta tarda ni durant el dimarts. La mesura ha estat generalitzada als municipis del Maresme -més de 55.000 alumnes afectats-, però també ha arribat a Sant Adrià de Besòs, on dimarts no obrirà cap escola, i a diversos centres de Canovelles (Vallès Oriental), l’Hospitalet i Cornellà de Llobregat. També hi ha centres sense classe a la Terra Alta, on ha nevat.

El Glòria ha provocat ratxes de vent per sobre dels 100 km /h a diversos punts del Principat i, per exemple, a l’Observatori Fabra, al Tibidabo, ha arribat als 104 km/h, un registra que no s’hi assolia des del 2001. La màxima velocitat s’ha assolit al Puig Sesolles, just al costat del Turó de l’Home, al Montseny, amb 144 km/h, per davant de Cabrils (117 km/h) i Arenys de Mar (113 km/h), al Maresme. També s’han registrat onades superiors al 10 metre d’altura, sobretot a les Illes, i nevades en diverses zones, com ara a la Terra Alta, on han caigut més de 10 centímetres en alguns municipis, o al Massís dels Ports, també a les Terres de l’Ebre, on s’ha arribat als 30. Estacions d’esquí com Vallter 2000 i la Vall de Núria han tancat preventivament les seves instal·lacions per les ratxes de vent i el perill d’allaus.



A més a més, també hi ha hagut diverses afectacions a nivell de mobilitzacions, amb alguna via tallada -com la BV-4020 de Guardiola de Berguedà al Coll de Pal, pel vent- i Trànsit recomana la precaució en d’altres per la presència de neu o gel a la calçada, com ara les que discorren per la Terra Alta. Finalment, com a mesura de prevenció el Departament d’Interior ha decretat a la tarda la suspensió de totes les activitats a l’aire lliure al medi natural a les comarques de Girona, Barcelona i la Catalunya Central.