7 cites culturals per arrencar el setembre

El setembre marca l'inici de curs després d'un parèntesi estival que, a nivell cultural, sobretot està marcat per l'allau de festivals de música. Superats els mesos més calorosos de l'any, us hem preparat una triat de set propostes imprescindibles per encarar les properes setmanes amb unes bones dosis de cultura.

La Setmana del Llibre en català

Del divendres 9 al diumenge 18 de setembre arriba una nova edició de La Setmana del Llibre en Català. Enguany celebrarà el seu 40è aniversari amb una programació amb més de 300 activitats entre presentacions, taules rodones, signatures… i un total de quatre d’escenaris on no hi deixaran de passar coses. Sens dubte, La Setmana s’ha consolidat com el gran punt de trobada entre lectors, editors, llibreters i autors, i un impuls imprescindible per als llibres que es publiquen en català.

Art Photo Bcn

Els amants de la fotografia estan d'enhorabona perquè la novena edició de l'Art Photo Bcn arriba amb força i un grapat de tallers, exposicions, visionats i taules rodones on del que es tracta és de difondre la fotografia emergent, i d'acompanyar als nous creatius en la seva professionalització i inserció al circuit de sales d’exhibició. La iniciativa està adreçada tant a professionals i estudiants, com a públic en general i se celebrarà del 8 a l'11 de setembre al Disseny Hub Barcelona, a la plaça de les Glòries.

Festival Boca al CCCB

Pensat i organitzat per a joves d'entre 14 i 19 anys, el dissabte 10 de setembre arriba al Pati de les Dones del CCCB la primera edició del festival Boca, un festival de música en directe amb un cartell ple de talents emergents que vol ser un espai de trobada inclusiu, divers i segur per a adolescents. Entre els protagonistes hi haurà músics locals, d'arreu del territori, jams de ball, sessions de DJs... A banda de música, el Boca oferirà un mercat d'intercanvi, exposicions i tallers.

Barcelona Gallery Weekend

Del 15 al 18 de setembre se celebrarà una nova edició del Barcelona Gallery Weekend (BGW), un esdeveniment adreçat als aficionats a l'art, col·leccionistes, professionals i artistes. Es programen exposicions a les galeries d'art més destacades de la ciutat i activitats com ara performances, trobades, presentacions, entrevistes, exhibicions musicals, visites comentades i rutes guiades gratuïtes.



A Barcelona, hi participen una trentena d'espais entre els quals detaquen les propostes d'ADN Galeria, la Galeria Marc Domènech, RocioSantaCruz, Bombon Projects, àngels barcelona i l'espai Alalimón a Montjuïc. L'Hospitalet de Llobregat també se suma a la iniciativa amb la participacio de les galeries Ana Mas Projects, etHALL, Galeria Alegria, L21 Factory i NoguerasBlanchard.

Monumental Club

El dissabte 10 de setembre arriba una nova edició del Monumental Club però en horari especial, de les cinc de la tarda a les deu de la nit. Del que es tracta com en les altres ocasions és d’omplir l’antiga plaça de toros de música i gastronomia per compartir entre amics i família. En aquesta propera cita hi actuarà Joe Crepúsculo, i els sets de DJ Coco i Chica Acosta.

CircOliva, vermut acrobàtic a l’Antic Teatre

Els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre l’Antic Teatre acull a la companyia CircOliva i el seu Vermuth acrobàtic, un espectacle de circ i pallassos, amb un deix poètic on l’objectiu és provocar una mena de catarsi entre el públic, perquè deixi de pensar i cridi, balli i si cal, s’embruti. L’espectacle ideat per Gregorio Torchia i amb dramatúrgia de Johnny Torres està protagonitzat per dos homes i dues dones que aparentment es resignen davant del destí.

Experiència immersiva a la Casa Batlló

A la Casa Batlló s’han dotat de la tecnologia més avançada per oferir una experiència immersiva que acosta el visitant a la ment d’Antoni Gaudí.

La Intel·ligència Artificial, la Realitat Augmentada o el Machine Learning són alguns dels ingredients d'aquesta proposta cultural creativa. El resultat final: projeccions volumètriques impossibles, sensors de moviment i so binaural, desxifrar el geni de Gaudí és tot un luxe per als cinc sentits.