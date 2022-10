7 cites imprescindibles del Serielizados Fest

Aquest dimarts arrenca el Serielizados Fest 2022, que s'allargà fins dissate a Barcelona. El certamen internacional de sèries i documentals torna amb més d'una trentena de propostes que han triomfat en televisions i festivals d'arreu del món. El tret de sortida el dona Smiley, la nova sèrie de Netflix basada en l'aclamada obra de teatre de Guillem Clua, que exerceix de showrunner en aquesta adaptació protagonitzada per Miki Esparbé i Carlos Cuevas.

La Sala Phenomena, el CCCB, la Casa Seat i el Rouge Cocktail Club acolliran les diverses projeccions. Aquests són els títols que no et pots perdre.



'Fácil' (Movistar +)

En aquesta novena edició s’han programat premieres com Fácil, la nova sèrie original de Movistar Plus+, sobre quatre dones amb diversitat funcional que volen viure a un pis de la Barceloneta i emprendre la seva independència juntes. Creada per Anna R. Costa, està protagonitzada per Natalia de Molina, Anna Castillo, Anna Marchessi i Coria Castillo. Es projectarà el dijous a les 21:00 hores al Teatre CCCB.



'La Ruta' (ATRESplayer Premium)

De la mà d'ATRESplayer PREMIUM arriba la preestrena de La Ruta, que explica la història darrera del fenòmen social i cultural que va ser la 'ruta del bakalao' dels anys 80 i 90 a València. La sèrie, creada per Borja Soler i Roberto Martín Maiztegui, està protagonitzada per Àlex Monner, Claudia Salas, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas i Guillem Barbosa. Es projectarà el dijous a les 21:00 hores al Teatre CCCB.



'Esterno notte' (RAI)

Aquest drama polític ens porta la història real d'Aldo Moro, líder dels demòcrates cristians italians i partidari de pactar una aliança històrica amb el Partit Comunista (PCI) el 1978. El mateix dia de la cerimònia d'investidura d'aquesta nova formació, Moro va ser emboscat i segrestat. El seu cos seria trobat sense vida 55 dies després. La Sala Phenomena de Barcelona acollirà la projecció de dos capítols de la sèrie el dissabte a les 20:30 hores.



'Sherwood' (BBC)

Ambientada en un poble miner de Nottinghamshire, Sherwood gira al voltant de dos esgarrifosos i inesperats assassinats que destrossen una comunitat ja fracturada pel seu passat fosc. Aquests assassinats derivaran en una de les caceres humanes més grans de la història del Regne Unit, a més d'empitjorar les divisions històriques provocades durant la vaga de miners tres dècades abans (1984-1985). La Sala Phenomena de Barcelona acollirà la projecció dels dos primers capítols de la sèrie el dissabte a les 16:00 hores.



'Smiley' (Netflix)

Una de les cites més esperades del festival és l'estrena de Smiley, la nova sèrie de Netflix protagonitzada per Carlos Cuevas i Miki Esparbé. Produïda per Minoria Absoluta, la sèrie narra la història d'amor entre dos estranys, l'Àlex i el Bruno. El repartiment el completen Pepón Nieto, Meritxell Calvo, Giannina Fruttero, Eduardo Lloveras, Ruth Llopis i Ramon Pujol. Els tres primers capítols es podran veure aquest dimarts a la Sala Phenomena de Barcelona a partir de les 20:30 hores.



'Big Boys'

Big Boys és una comèdia sobre dos nois, el Danny i el Jack, que ha passat el darrer any tancat a casa per la mort del seu pare, però ha arribat el moment que prengui les regnes de la seva vida, abandoni el niu i trobi el seu lloc a la universitat. És aquí on coneix el Danny, un estudiant més gran que ell amb qui desenvoluparà una improbable, curiosa i tendra amistat. La Sala Phenomena de Barcelona acollirà la projecció dels dos primers capítols el dimecres a les 20:30 hores.



'¿Por qué no te callas? Hacer una serie sobre el Rey'. Conversa amb Javier Olivares i Pilar Eyre

El festival ens porta una sessió sobre els obstacles per fer una sèrie dels draps bruts de la Monarquia i del Rei Emèrit. Javier Olivares (El Ministerio del Tiempo) i Pilar Eyre (Jo, el Rei) conversaran sobre què significa emprendre un projecte sobre la polèmica (i protegida) figura de Joan Carles I.

Durant dècades, la premsa ha amagat una vida plena d'escàndols i hàbits de patriotisme qüestionable de Joan Carles I. Però des de la seva abdicació, cada cop és més difícil mantenir segons quins secrets. L'estiu passat es va publicar la notícia que Javier Olivares estava adaptant la novel·la de Pilar Eyre Jo, el Rei a la televisió. La idea és fer tres temporades d'entre deu i dotze episodis.

La conversa amb Javier Olivares i Pilar Eyre tindrà lloc el dijous al Teatre CCCB a les 16:00 hores.