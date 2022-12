7 llibres de manga en català imprescindibles per devorar aquest Nadal

L'any 2022 ha sigut clau per entendre l'aposta decidida de les editorials que publiquen manga en català. Els amants de la cultura del manga, bàsicament japonesa però també americana i centre-europea, tenen per davant una infinitat de llibres per devorar. Per això, ara que comença el període de vacances de Nadal, us portem una llista de mangues imprescindibles per llegir durant aquestes festes de Nadal. No us els perdeu!

I després de les vacances no desconnecteu, que el 2023 ha de ser l'any un gran any pel manga en català, amb la publicació, entre d'altres llibres, de One Piece, Ranma 1/2 i Haikyu.

'My hero academia' (Planeta Cómic)

Aquest manga d'estil Shonen, dirigit a adolescents, ha sigut un dels principals èxits de l'any de l'editorial Planeta Cómic. Narra la història d'un noi que salva a un abusador de la mort, i quan rep un superpoder pot accedir a estudiar a una academia per herois. Aquesta sèrie de llibres aviat es podrà veure al nou canal infantil i juvenil SX3.

'Doctor Slump' (Planeta Cómic)

Doctor Slump és un manga inspirat en la sèrie japonesa homònima de la dècada dels 80. Explica les històries del profesor Sembei Norimaki i de la seva creació personal: un robot amb forma de nena de 13 anys, Arale Norimaki. La majoria de les vivències d'Arale tenen lloc a Vila Pingüí, on cap dels habitants sap que ella és, en realitat, un robot.

'Dodoma' (Kaji Manga)

Dodoma és un dels mangues que sí o sí has de llegir un cop a la vida. Dins les pàgines del llibre publicat per Kaji Manga, del Grup Enciclopèdia, hi podràs descobrir la vida de dos germans, Mana i Shino, que viuen en pau a Wanokuni, una nació envoltada de murs que té un gran arbre al bell mig. Quan arriben dues noies misteriores en Mana descobreix la veritat del món que els envolta.

'Grendel' (Kaji Manga)

A Grendel hi coneixeràs una vida de fantasia on la Camèlia, una cavalleressa condemnada a mort per alta traïció, que rep una oferta per part del seu rei que pot canviar-li el que queda de vida. Haurà de fer de guardaespatlles d'una cria de drac, una espècie que es creia extingida. Si triomfa rebrà l'indult, però si fracassa, serà executada.

'Tokyo Revengers' (Norma Editorial)

Una de les grans bombes del 2022 en el mercat del manga en català ha estat l'edició de Tokyo Revengers per part de l'editorial Norma. Un thriller psicològic per a adolescents amb dosis de violència, gàngsters i ciència ficció. Un noi viatja 12 anys enrere per advertir al seu germà i la seva ex parella que estan a punt de morir.

'Guardians de la nit: Kimetsu no Yaiba' (Norma Editorial)

Una de les noves sèries del canal SX3 és Guardians de la nit: Kimetsu no Yaiba, que també s'ha publicat en format manga durant aquest any. Explica la història d'un noi alegre, Tanjirou Kamado, que un dia deixa de viure feliçment amb la seva família perquè un dimoni mataa els seus pares i maleeix a la seva germana petita.

'Getter Robot' (Ooso Comics)

L'obra de Ken Ishikawa i Gō Nagai, creador, entre d'altres, del popular Mazinger Z, ara és un manga per a totes les edats inspirat en la sèrie japonesa dels anys setanta. Ooso Comics publica un llibre on els protagonistes són tres adolescents que practiquen arts marcials, i lluiten per defensar a la humanitat de l'Imperi Reptilià. Intentaran combatre als únics éssers vius que van sobreviure a l'extinció vivint sota terra i anhelen conquerir el món.