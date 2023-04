7 novel·les per aprofitar la Setmana Santa

"Les vivències que sempre havíem considerat com a irrepetibles, esplendoroses, amb el temps acaba sent com si les hagués viscudes algú altre. Es tornen esmorteïdes, esvaïdes. I les crostes de la vida passada s'acaben de ressecar, es desprenen, esdevenen pols I desapareixen", escriu Joan Anton Baulenas a Seré el teu mirall. El pas del temps, allò que callem i com condiciona les relacions amb el que ens envolta són temes universals que continuen inspirant arguments i personatges. Ara que s'acosten dies de festa hem fet una tria de set novel·les que tenen molt present com ens canvia, o de vegades no tant, el pas del temps.

'Seré el teu mirall', Lluís-Anton Baulenas (Comanegra)

Amb aquesta novel·la Lluís Anton Baulenas ha merescut la primera edició del Premi Santa Eulàlia, un guardó pensat per distingir obres que estiguin ambientades a Barcelona. Baulenas ens porta al 2003, i qui empeny la trama són dos homes que es volen redimir enmig d'una Barcelona que s'automutila i es regenera. Seré el teu mirall: una història plena de negocis tèrbols i criatures estranyes explicada per un narrador de primera.

'L'home jove', Annie Ernaux (Angle Editorial)

Els llibres de la guanyadora del Premi Nobel de Literatura 2022 pivoten en temes fonamentals per l'autora com la llibertat, la reivindicació d'un origen humil i el desig d'experiències fortes. I això és precisament el que condensa L'home jove, on Ernaux explica com s'empesca una relació amb un home molt més jove que ella precisament per sacsejar-se i recuperar parts d'ella mateixa que tenia anestesiades. La traducció és de Valèria Gaillard.

L’escriptora i degana de la Institució de les Lletres Catalanes, Maria Mercè Roca, a la seu de l'editorial. — Guillem Roset / ACN

'Marí', Maria Mercè Roca (La Magrana)

L'autora en sap molt de construir personatges incòmodes, i en aquesta ocasió ha donat vida a la Marí, que es diu així en honor a un dels personatges d'All i salobre de Josep Maria de Sagarra. Estructurada amb capítols que són com fotografies, la protagonista de la novel·la, ha d'aprendre a viure amb una veu invasiva i incòmoda que li condiciona l'existència.

'Consum preferent', Andrea Genovart (Anagrama)

Si no ets jove, però la precarietat actual et revolta connectaràs amb la protagonista d'aquesta novel·la, una noia prop de la trentena molt emprenyada amb els temps que li han tocat viure. La manera de narrar de Genovart, guanyadora del Premi Anagrama de novel·la és intel·ligent i amb un humor demolidor. Una autora per tenir fitxada i anar seguint.

'La pell del món', Xavier Mas Craviotto (L'altra editorial)

Si creus que els lligams de sang estan sobrevalorats i que de vegades val més fugir de la família, aquesta novel·la de Xavier Mas Craviotto t'interessa. L'autor, en aquesta ocasió, torna a qüestionar els models i patrons familiars tradicionals amb una protagonista molt potent que entoma la seva realitat i tria viure la seva vida.

'No ho sé, digue-m'ho tu', Agnès Busquets (Navona)

Si creus que la mentida és un mecanisme de supervivència la Dúnia, la protagonista d'aquest llibre et caurà molt bé. Amb aquesta història Agnès Busquets debuta com a novel·lista i fa transitar a la seva protagonista per tot tipus d'estat d'ànims, això sí, sempre passats pel sedàs d'una ironia molt particular.

'El naixement de la nostra força', Victor Serge (L'Agulla Daurada)

Si la paraula camarada significa alguna cosa per a tu, has de llegir aquesta novel·la autobiogràfica de Victor Serge, que va participar en l'alçament anarquista de Barcelona el 1917. L'autor narra la història de dues ciutats, Barcelona i Petrograd, i dues revolucions. Lluny del to moralista, Serge ens acosta als dos extrems d'Europa i a un concepte que sembla estar en perill d'extinció: la fraternitat. La traducció del text és de Víctor Camarasa.