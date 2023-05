7 rutes per etapes a Catalunya per fer en bici de carretera, BTT i gravel

Amb l'arribada del bon temps són molts els que els hi tornen a venir les ganes de treure la pols a la bici i tornar a les carreteres per gaudir de l'esport. Però també és un bon moment per gaudir de la natura amb opcions ciclistes com la BBT o la gravel, en auge en els darrers anys a casa nostra.

Recórrer part o la totalitat del país en bicicleta pot ser una oportunitat diferent i particular de descobrir el territori. Per això, proposem fins a set rutes tant per a ciclistes de carretera com de muntanya, i també per als que opten per hibridar les dues modalitats a través de la gravel.

De Montblanc a l'Ebre

L'Oficina de Turisme de Catalunya ens proposta aquesta travessa lineal de cicloturisme de carretera, configurada per un total de sis etapes. Discorre per les terres del sud de Catalunya, entre la vila ducal de Montblanc i el delta de l'Ebre. En total, 289,20 km i un desnivell positiu de 3.450 metres, pensada per a ciclistes experimentats.

El recorregut discorre entre el nivell del mar i els 1.030 metres d'altitud, en general per carreteres secundàries de baixa circulació, per la via verda d'Arnes a Tortosa i per les pistes compactades i sovint asfaltades del delta de l'Ebre. Això sí, és indicada per a gent físicament ben entrenada i/o habituada a aquestes excursions.

Més enllà de la carretera i el recorregut, ens acompanyarà un gran atractiu paisatgístic i cultural, a més de la gastronomia del territori i la producció vinícola d'una comarca com el Priorat. Castells, vies verdes, ciutats amb encant i diversos parcs naturals són el que ens trobarem en aquesta proposta.

- Etapa 1: Montblanc - Prades (29 km)

- Etapa 2: Prades - Falset (47,39 km)

- Etapa 3: Falset - Móra d'Ebre (38,9 km)

- Etapa 4: Móra d'Ebre - Arnes (49,61 km)

- Etapa 5: Arnes - Tortosa (55,4 km)

- Etapa 6: Tortosa - l'Ampolla (68,9 km)

Del Pirineu al mar sobre rodes

Una altra proposta cicloturista de l'oficina catalana és aquesta travessa entre les terres pirinenques del Ripollès i la Garrotxa fins a la plana empordanesa en sis etapes. El recorregut discorre entre els 1.064 metres d'altitud i el nivell del mar, sumant 262,20 km i 1.960 metres de desnivell positiu, per la qual cosa es més apte per a debutants i aficionats menys experimentats que l'anterior.

Utilitza les vies verdes de Girona, la Xarxa Cicloturística del Baix Empordà i alguns trams de carreteres locals de baixa circulació. Més enllà de l'ascens al coll de Santigosa de la primera etapa, la ruta és de baixa intensitat i indicada per a persones i grups que surten regularment d'excursió, però també per als més principiants.

El valor d'aquesta ruta rau precisament a passar del Pirineu al mar, passant per indrets de gran interès natural, arquitectònic i artístic. Història i patrimoni són protagonistes en els paratges pels quals passarem, a més de referents gastronòmics o el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

La ruta passa pel Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. — Generalitat de Catalunya

- Etapa 1: Ripoll - Olot (33,9 km)

- Etapa 2: Olot - Girona (58,8 km)

- Etapa 3: Girona - Platja d'Aro (40,5 km)

- Etapa 4: Platja d'Aro - Pals (39,7 km)

- Etapa 5: Pals - Torroella de Montgrí (38,6 km)

- Etapa 6: Torroella de Montgrí - Figueres (50,7 km)

La Ruta Transcatalunya en BTT

I passem a la BBT per parlar d'un clàssic om la Ruta Transcatalunya, una travessa de llarg recorregut i circular que ens permet recórrer tot Catalunya. Es tracta d'una proposta amb bastantes etapes, que es fa enllaçant centres de BTT de la xarxa i la marca Centres BTT Catalunya.

Els itineraris estan agrupats en eixos geogràfics, formats per diferents etapes. Ja que l'itinerari és llarg, es pot completar en diversos moments al llarg de l'any. I és que cadascun dels eixos i les futures variants esdevé per si sol una proposta d'itinerari lineal, per ser recorregut de manera itinerant.

Des de la fitxa de detall de cada etapa del lloc web de la Generalitat es poden descarregar tracks GPS per fer la planificació al gust de l'usuari. Es tracta d'una travessa indicada per a usuaris experimentats, però alguns dels trams estan indicats per a iniciats, en funció del quilometratge i, especialment, del desnivell.

Passeig en BTT per les terres de l'Ebre

Encara amb bicicleta de muntanya en fixem dues rutes que proposa la Generalitat de Catalunya, dues etapes d'un quilometratge assequible en un territori agradable i sense massa exigències, per la qual cosa és una ruta apta per a molts públics.

La primera proposta va de Falset a Móra d'Ebre, passant per Tivisa, a través d'un recorregut de 38,90 km i un desnivell positiu de 760 metres. Es preveu fer en 2:30 hores tenint en compte els ciclistes més experimentats, i sense comptar les parades que podem fer al llarg del recorregut, a punt com el Museu Lula Pérez-Marçà-Giné o el Celler-Museu la Miloquera.

El Castell de Miravet, un dels punts de la proposta. — Generalitat de Catalunya

La segona ruta ens porta de Móra d'Ebre a Arnes, passant per Miravet, és més llarga. En concret, 49,61 km i un desnivell positiu de 521 metres, que es preveuen fer durant 3:30 hores. Pel camí, podem parar a indrets com el mateix Castell de Miravet, o descobrir el celler cooperatiu de Pinell de Brai.

Catalunya amb Gravel

Seguim amb propostes pels amants del gravel, una modalitat de ciclisme en auge en els darrers anys. Es tracta d'una opció híbrida entre el ciclisme de carretera i el ciclisme de muntanya, que així ofereix l'opció de poder transitar indistintament amb comoditat i bones prestacions per asfalt i per terrenys muntanyosos.

En aquest cas, ens fixem en un recorregut que ens portarà per arreu de Catalunya a través de nou etapes. La proposta la va fer el club ciclista CycloCat, i la podem recuperar quan vulguem gràcies als tracks de l'etapa al seu lloc web. El recorregut s'inicia a Olot, s'estén pel territori i desemboca a bot, a través d'aquestes nou etapes.

- Etapa 1: Olot – Sant Pere Pescador (110 km)

- Etapa 2: Sant Pere Pescador – Sils (120 km)

- Etapa 3: Sils – Llinars del Vallès (52 km)

- Etapa 4: Llinars del Vallès – Vic (65 km)

- Etapa 5: Vic – Òdena (96 km)

- Etapa 6: Òdena – Zona Urgell (90 km)

- Etapa 7: Zona Urgell – Salou (135 km)

- Etapa 8: Salou – L'Ampolla (80 km)

- Etapa 9: L'Ampolla – Bot (85 km)

Dues etapes al nord

I acabem amb una doble proposta del bloc Con Alforjas, que ens proposa escapades de dos dies al nord, i dos dies al sud. En el primer dels casos, dues etapes a les muntanyes gironines i el Pirineu mediterrani. Es tracta de rutes indicades per fer amb bicicleta gravel.

Aquesta ruta arranca a Caldes de Malavella, recorre l'Empordà i ens permet arribar fins al Cap de Creus. Després torna cap al Coll de Banyuls i recupera el vessant sud del Pirineu.

Des d'aquí surt la segona etapa, que passa per diverses carreteres boniques i tranquil·les, creuant a banda i banda de la frontera. Avança per la Via Verda del Ferro i acaba a la localitat de Ripoll.

Les dues etapes sumen una bona quilometrada, més de 300 quilòmetres i un desnivell positiu de més de 4.100 metres, indicat per a ciclistes ben preparats i/o amb certa experiència. O també amb la possibilitat de separar el recorregut en tres o quatre jornades.

- Etapa 1: Caldes de Malavella – Col de Banyuls (160 km)

- Etapa 2: Col de Banyuls – Ripoll (143 km)

I dues etapes al sud

Acabem al sud, en una proposta del bloc que ens portarà pel Montsant, el Priorat i els Ports de Beseit. En aquest cas, les dues rutes sumen prop de 290 quilòmetres i més de 4.350 metres de desnivell positiu. En aquest cas, també podem dedicar més temps a contemplar el paisatge dividint les rutes en quatre jornades.

Els paratges naturals tornen a ser protagonistes, amb icones com el monestir de Poblet o la cartoixa d'Escaladei, a més de les vinyes del priorat i un puja i baixa constant en algunes de les seves carreteres. També passarem pels Ports i baixarem fins a La Sénia. El recorregut arranca a Montblanc i arriba a Tortosa, fent el canvi d'etapa i l'aturada merescuda al Refugi lliure del Mas de Damià (Arnes).

- Etapa 1: Montblanc – Refugi lliure del Mas de Damià (Arnes) (158 km)

- Etapa 2: Refugi lliure del Mas de Damià (Arnes) – Tortosa (130 km)