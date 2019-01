El 75% de les capitals comarcals catalanes tindran un "Baltasar de veritat" a la cavalcada de reis

32 de les 43 capitals de comarca de Catalunya tindran un rei Baltasar representat per una persona de pell negra a la cavalcalda de reis. És a dir, tres de cada quatre capitals comarcals han extirpat una pràctica tradicional -i titllada de racista per nombrosos col·lectius- que consistia en pintar de negre persones de pell blanca. L'entitat Casa nostra, casa vostra va iniciar fa algunes setmanes la campanya #Baltasardeveritat per demanar als ajuntaments "que a les cavalcades de Catalunya es deixin de pintar de negre reis i patges, i hi participin persones negres, de veritat".



La campanya, que va arrencar amb un vídeo en què diverses personalitats, com les components del grup Sey Sisters, exigeixen acabar amb una pràctica coneguda internacionalment com a blackface que consideren d'origen "colonialista i racista".

Ja fa uns quants anys que diversos col·lectius antiracistes denuncien una pràctica molt arrelada i, progressivament, nombroses ciutats l'han extirpat. De fet, segons l'informe de Casa nostra, casa vostra, l'any passat eren 24 les ciutats que tenien un rei Baltasar de veritat, és a dir, vuit menys que enguany. Aquest 2019 s'hi han sumat Reus, Girona,Valls, Cervera, Solsona, Tremp, Móra d'Ebre i Moià. Reus i Girona eren fins ara les úniques ciutats del Principat de més de 75.000 habitants que mantenien aquesta pràctica.



Les que de moment no s'hi han sumat són Igualada, el Vendrell, Berga, Puigcerdà, Ripoll, Sort, el Pont de Suert, Vielha, Mollerussa, Tàrrega i Gandesa, tot i que en algun cas, com la capital ceretana, han indicat que pretenen fer-ho l'any vinent. En total, prop d'un centenar de municipis s'han adherit a la campanya #Baltasardeveritat i, de fet, en alguns casos fa dècades que la persona que representa el paper és de pell negra. L'objectiu de la iniciativa, però, és anar més enllà i que també els patges del rei Baltasar siguin persones negres.