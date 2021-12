El 7è Premi Ramon Barnils centra els guardons en les investigacions sobre el negoci de les energies renovables 

Els periodistes Carles Prats, Ricard Belis i Miquel Andreu han estat els guanyadors del 7è Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació, dotats amb 1.500 euros en cada categoria, que es van lliurar aquest dimecres a la gala organitzada pel Grup de Periodistes Ramon Barnils i que va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Prats i Belis han estat premiats en la categoria de mitjans d’àmbit nacional pel documental del Sense Ficció emès el 25 de maig d’aquest any a la Televisió de Catalunya. Aquesta investigació gira entorn els beneficis multimilionaris que obté l'oligopoli energètic de les centrals hidroelèctriques de Catalunya, molts d'ells gràcies a concessions gairebé perpètues, i que ha desfermat l'oposició d'agrupacions veïnals i institucions locals per tal de recuperar el control dels rius i revertir els beneficis en el territori. El jurat del Premi ha destacat la rellevància de la temàtica tractada, que tot i que aborda un problema de profunda actualitat havia passat desapercebut. És la primera vegada que el Premi Barnils guardona una investigació publicada en format de documental audiovisual i també la primera vegada que es premia una obra emesa per televisió.

Andreu, al seu torn, ha estat premiat en la categoria de mitjans d’àmbit local i comarcal per la investigació publicada conjuntament al periòdic SomGarrigues i a La Directa el 30 d’abril. El reportatge posa noms i cognoms a les empreses darrere els grans projectes d'energies renovables a determinades zones del país, sobretot arran de l'aprovació de la modificació recent. Un tema que després ha entrat en l’actualitat informativa de molts mitjans i ha propiciat importants debats als territoris afectats. Per això, el jurat ha destacat la vocació de servei al públic de l’autor i del mitjà, les sinergies amb altres mitjans i la bona tasca d'aportar transparència en una qüestió d'especial importància en un moment en què l'energia és cada vegada més damunt la taula.

El jurat també ha fet una menció especial al reportatge de Núria Juanico i Albert Llimós al Diari ARA, "Assetjament sexual i abús de poder a alumnes de l'Institut del Teatre", per la gran quantitat de fonts, la feina dedicada i l'alt impacte social del reportatge, que ha estat capaç de provocar canvis en la institució.

Borràs: "Som periodistes perquè creiem que explicant la realitat, el seu context, i el per què de les coses, ajudem els ciutadans a prendre les decisions necessàries perquè el país, i el món, millorin"

La 7a edició del Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, ha recuperat la gala de lliurament dels guardons a la Sala Moragues del Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, que l’any passat va haver de suspendre’s degut a la situació sanitària. Durant l’acte, el president del Grup, Enric Borràs, ha defensat la necessitat del periodisme d’investigació com a eina per a canviar les coses: "Som periodistes perquè creiem que explicant la realitat, el seu context, i el per què de les coses, ajudem els ciutadans a prendre les decisions necessàries perquè el país, i el món, millorin".

El premi Barnils d’enguany ha comptat amb un jurat format per Mònica Lablanca, directora dels mitjans públics de Sant Cugat del Vallès (Cugat.cat); Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Isabel Serrano, representant de l’AMIC i coordinadora del diari 20minutos; Candela Ollé, professora de periodisme a la Universitat Oberta de Catalunya; Marisa Goñi, directora del Diario de Mallorca; Mònica Bernabé, periodista del diari Ara i Enric Borràs, president del Grup de Periodistes Ramon Barnils.

Aquesta edició del premi ha estat possible gràcies al patrocini i col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’AMIC - Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Sant Cugat, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Diari Ara i la DO Terra Alta.