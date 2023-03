8 de cada 10 catalans estan d'acord en la implementació de la renda bàsica universal

Un cop saben en què consisteix, una aclaparadora majoria dels catalans està a favor de la implementació de la renda bàsica universal (RBU). Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi elaborat per la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva, adscrita al Departament de la Presidència de la Generalitat, a partir d'una mostra de 3.000 persones, al qual ha tingut accés Públic.



En concret, el 79% dels ciutadans està d'acord en què tiri endavant una mesura d'aquest tipus, que també rep un suport majoritari entre els votants de PSC i Junts. Són els dos partits que el passat divendres van decidir tombar el pla pilot de l'RBU, que el Govern volia endegar aquest any. El pla pretenia que durant dos anys 5.000 persones cobressin l'RBU, amb una quantitat de 800 euros mensuals per adult i de 300 per als menors.

L'enquesta, el treball de camp de la qual va realitzar-se entre el setembre i el novembre de l'any passat, mostra d'entrada que només el 34,4% dels catalans coneix el concepte de la renda bàsica universal, mentre que el 44,8% "n'ha sentit a parlar, però no sap exactament a què fa referència" i el 20,8% confessa no saber-ne res. Un cop se'n coneixen els detalls, però, el 79% en defensa la implantació, amb un 47% de la ciutadania que hi està "força o molt d'acord" -entre un 8 i un 10 de valoració, mentre que tot just un 20% s'hi oposa.

Els votants de la CUP, En Comú Podem i ERC són els més partidaris de l'aplicació de l'RBU, però només s'hi oposen els de PP i Vox

Els votants de la CUP (8,2), En Comú Podem (7,8) i ERC (7,1) són els que més bona nota posen a l'RBU i, alhora, els que més en defensen l'aplicació, però tant els de PSC com els de Junts també en són partidaris, amb una valoració de 6,7 sobre 10. La seva posició, per tant, s'allunya del que defensen les direccions d'aquests dos partits. Fins i tot entre els de Cs se supera el 5 (5,3), mentre que només els votants de PP (4,9) i Vox (4,3) es decanten contra la seva aplicació. En funció de l'edat, el major grau d'acord amb la renda bàsica el trobem entre els joves de 16 a 29 anys, mentre que si la variable és la situació laboral els més partidaris són aquells que no treballen o que ho fan a jornada parcial.

Milloraria el benestar o permetria combatre la pobresa

A l'hora de valorar-la, els partidaris de la seva implementació citen qüestions com que permetria "combatre la pobresa" o milloraria el benestar de les persones, mentre que els qui s'hi oposen opinen, sobretot, que desincentivaria la cerca de feina. A més a més, la majoria de la població -el 72%- considera que la vida li canviaria si s'instaurés l'RBU -ja sigui una mica (34,0%), força (27,5%) o molt (10,8%)- i que, entre d'altres efectes, això es traduiria en un augment de la seva "tranquil·litat", una millora a nivell de benestar o una millora econòmica individual o de l'economia familiar.

Altres canvis hipotètics si s'apliqués una prestació d'aquest tipus que 3 de cada 4 persones que estan estudiant optarien per allargar els estudis i, per tant, continuar-se formant; mentre que entre la resta, el 41% reprendria els estudis. Així mateix, set de cada deu catalans reconeix que si la rebés dedicaria més temps a activitats d'oci i de lleure, també a la família i la meitat decidiria implicar-se en associacions o entitats. Pagar deutes o préstecs pendents o contractar ajuda externa per a les tasques de la llar o cura de familiars són altres de les opcions que contemplaria bona part de la ciutadania catalana.

Continuar-se formant, reprendre els estudis o implicar-se en entitats, decisions que prendrien els catalans si rebessin l'RBU

A nivell laboral, gairebé el 70% assegura que no faria cap canvi si la cobrés, mentre que el 20% reduiria la jornada laboral, poc més del 5% intentaria canviar de feina i el 3,7% deixaria de treballar. Pel que fa al destí concret dels diners de la prestació, els més habituals serien afrontar l'economia del dia a dia, el pagament de l'habitatge o les activitats d'oci, tot i que això canvia en funció de l'edat i el grup més jove -dels 16 als 29 anys- prioritzaria els recursos per a la seva emancipació.

Si es fa una projecció al cap de cinc anys de la implantació de l'RBU, el 81% dels catalans creu que haurà augmentat el consum, el 75% que haurà incrementat el benestar i el 72% que les persones tindran més temps per fer el que vulguin. Alhora, però, set de cada deu enquestes també creuen que provocaria un creixement de la inflació i que "ningú voldrà fer els treballs de menys qualitat i pitjor pagats". Amb tot, la majoria s'imagina un futur més "feliç" i "tranquil".

A més a més, el 75% de la població defensa que per implantar la prestació les rendes altes han de pagar més impostos, un aspecte en què el major grau de rebuig apareix, justament, entre aquelles persones que ingressen 5.000 euros o més al mes. Finalment, el 76% dels catalans està a favor que abans de la implementació de l'RBU es porti a terme una prova pilot, una opció que ara mateix no serà possible a Catalunya per la decisió de PSC i Junts, secundada també per Cs, PP i Vox.