Com cada any, aquest 8 de març hi haurà varietat d’actes i manifestacions en pobles, barris i ciutats per reivindicar el Dia Internacional de les Dones des d’una perspectiva del feminisme interseccional. També hi haurà vaga, convocada enguany només per la CGT, que serà de 24 hores i a la qual tothom que vulgui s’hi podrà acollir. És el cinquè any que es convoca, després que el 2018 marqués un punt d’inflexió en la visibilització de la lluita feminista als carrers.

Manifestació nocturna, tret de sortida

En les últimes dues setmanes, diversitat de col·lectius han organitzat jornades i actes per anar escalfant motors per a una jornada combativa que comença aquest dilluns al vespre, amb la ja tradicional manifestació nocturna no mixta del col·lectiu Se Va a Armar la Gorda. El punt de trobada és a les 19.30 al metro de Ciutat Meridiana, en una marxa que recorrerà els carrers del barri per reivindicar poder anar soles de nit i també la lluita contra la feminització de la pobresa, sota lemes com "La nit és nostra" i "Contra l’aïllament capitalista, solidaritat transfeminista". El mateix col·lectiu organitza una acció aquest dimarts a les 12 hores a l’Estàtua de Colón per recordar les 56 nenes de Guatemala cremades el 2017 en l’incendi d’una casa d’acollida, 41 de les quals van morir.

Manifestacions unitàries: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i més

Dimarts a la tarda hi ha la manifestació unitària a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i també a altres capitals comarcals com Tortosa, la Seu d’Urgell i Tremp. A Barcelona, la convocatòria és a les 18h a plaça Universitat i la marxa arribarà fins a Arc de Triomf, recuperant el moviment després d’una concentració estàtica el 2021 degut a la pandèmia. El lema de la manifestació és "Contra les precarietats, les fronteres i les violències: Les feministes som aquí". En finalitzar hi haurà concerts d’artistes com Queralt Lahoz i Lídia Uve. A Tarragona la convocatòria serà a les 19h a la plaça Imperial Tàrraco, a Lleida, a les 18h a la plaça Ricard Vinyas, i a Girona, a les 18h a la plaça U d'Octubre.

Com cada any, Ca la Dona oferirà cobertura legal per la vaga, entre les 8h i les 22h, al telèfon 645.355.864. A Barcelona, al matí hi haurà un piquet central que es trobarà a les 9h a Jardinets de Gràcia i finalitzarà a les 12.30 a plaça Sant Jaume, convocat per la Comissió Laboral del 8-M.



A Barcelona, molts col·lectius han organitzat accions i trobades descentralitzades als barris, com a Horta-Guinardó, Sant Andreu, Poblesec i l’Eixample. També n’hi ha alguna de sectorial, com la de dones periodistes i comunicadores, que faran un acte a les 14h a plaça Universitat.