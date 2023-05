8 propostes de la Fira Literal que no et pots perdre

Fins a un centenar d'editorials independents i una seixantena d'activitats seran els protagonistes de la novena edició de la Fira Literal de Barcelona, que se celebrarà aquest cap de setmana, dissabte 20 i diumenge 21, a la Fabra i Coats. Es tracta de "la cita primaveral amb el pensament crític", una "fira d'idees i llibres radicals" que s'ha fet un lloc en aquest mes del calendari.

Més de 4.000 títols s'exposaran en 113 parades de 90 segells editorials independents i 8 llibreries cooperatives, en una fira oberta i gratuïta. Prèviament, els dijous 18 i divendres 19 es podrà gaudir de la Literal PRO, l'espai professional associat a la fira.

Entre la seixantena d'activitats trobem presentacions de llibres, grans converses, debats, poesia, conta contes i actuacions musicals. Tot plegat, en cinc espais repartits per tot el recinte, on també hi haurà un espai de lectura, un de joc i un racó gastronòmic. Destaquem vuit actes i activitat que no et pots perdre de l'edició d'enguany.

Apunts per a un incendi dels ulls

Dissabte a les 10:30 h



L'espectacle inaugural és una temptativa de reflexionar sobre la iconoclàstia i l'adoració d'imatges a partir de la poesia. Gabriel Ventura ens endinsa en una experiència lingüística, poètica i política, entenent el llenguatge com un cos en construcció, i buscant constantment "més ull, més pell, més límit on despenyar-se". El poeta llegirà els seus versos acompanyat del músic Esperit! (Mau Boada), en "un viatge sonor de textures imprevisibles i salvatges".

La vida després del capitalisme

Dissabte a les 17:30 h



Un dels plats forts de l'edició d'enguany, una de les grans cites de la programació en què Tim Jackson, economista especialitzat en sostenibilitat, exposarà les seves idees i propostes exposades en el seu últim llibre Postcreixement. La vida després del capitalisme (Arcadia Editorial). L'acte anirà precedit de la lectura de les conclusions de la campanya Futurs Impossibles i del Fòrum per la transició ecosocial.

Les dones al Kurdistan; una mirada des de les YPJ

Diumenge a les 18:00 h



L'altra gran conversa d'aquesta edició la protagonitzarà Sozdar Dêrik, membre de la Comandància General de les YPJ (Unitats de Protecció de Dones). Parlarà sobre Rojava, "un dels experiments revolucionaris més emocionants del món". Els organitzadors veuen la ponent com un "exemple inspirador" pels que lluiten per "un món lliure d'opressions".

'Antifeixistes' dialoga amb 'Capitalisme d'aventura'

Diumenge a les 16:30 h



En els recorreguts temàtics, a banda de grans converses i debats, Literal proposa el diàleg entre llibres on els mateixos autors conversaran sobre aquells punts destacats de les seves obres. Un dels casos destacats és el del periodista i escriptor Miquel Ramos amb l'historiador i escriptor Raymond Craib, que abordaran el creixement de l'extrema dreta, a través del diàleg d'Antifeixistes (Capitán Swing) amb Capitalisme d'aventura (PM press). Un diàleg amb "dues veus referenciades" als Països Catalans i els Estats Units.

'Contra la sostenibilitat' dialoga amb 'Bla-bla-bla. El mite del capitalisme ecològic'

Dissabte a les 16:00 h



En una altra conversa literària, l'ambientòleg Andreu Escribà i l'antropòleg social Miguel Pajares utilitzaran els llibres de pretext per parlar de sostenibilitat i crisi climàtica, amb les obres Contra la sostenibilitat (Sembra) i Bla-bla-bla. El mite del capitalisme ecològic (Raig Verd). El paper de les institucions, les empreses i la societat en general, així com la col·laboració i la cooperació seran els temes a debatre.

'Per què tornaves cada estiu?' dialoga amb 'Microfísica sexista del poder'

Diumenge a les 11:00 h

I també conversaran les obres de la periodista i escriptora Belén López Peiró i la doctora en Feminismes i Gènere Nerea Barjola. En aquest cas, a través de Per què tornaves cada estiu? (Pol·len Ed.) i Microfísica sexista del poder (Virus), versaran sobre com combatre la violència masclista. Les dues expertes aborden la necessitat de visibilitzar aquesta problemàtica i d'impulsar polítiques que ajudin a erradicar-la.

Economia Comunal: entre l'ESS i el poder popular

Diumenge a les 11:00 h



En la línia d'oferir "propostes de caràcter transformador" s'han organitzat diverses taules rodones. Destaca aquesta, on participarà Kali Akuno, cofundador i codirector de Cooperation Jackson, una organització americana de desenvolupament sostenible de la comunitat, de la democràcia econòmica i de la propietat comunitària. Es parla d'Economia Comunal quan les comunitats locals organitzen el seu propi sistema de producció, transformació, logística, intercanvi i consum mitjançant la democràcia econòmica i la propietat col·lectiva.

El llegat ecofeminista de la Víctor Català

Dissabte a les 15:00 h



Literal ha dedicat el cartell de la 9a edició de la fira a Caterina Albert i Paradís, coneguda pel seu nom de ploma, Víctor Català. La fira reivindica que la relació entre la literatura i la realitat és l'essència de la seva proposta. Per això també es presentarà el projecte editorial, musical i expositiu Més lloc per a la fosca, una exposició que explora el llegat eco-feminista de Víctor Català amb la complicitat d'altres artistes. La mostra té lloc al lloc al Bòlit, centre d'art contemporani de Girona, del 12 de maig fins al 23 de setembre, al Museu de la Vida rural a partir del 27 d'octubre i al Museu de l'Escala el 2024.