8 títols de no-ficció per regalar aquest Sant Jordi

Aquestes són les 8 recomanacions que et fem des de Públic per si aquest sant Jordi prefereixes regalar llibres de no-ficció:

'El riure. Assaig sobre la significació de la comicitat', Henri Bergson (Ela geminada)

Si darrerament t'has fet preguntes relatives als límits de l'humor, aquest llibre t'interessa. L'autor, Premi Nobel de Literatura de l'any 1927, analitzant allò que ens fa riure planteja el riure no solament com una acció d'alliberament físic i mental, sinó també com a repte gairebé filosòfic de la condició humana. Un llibre que potser no et farà riure, però sí somriure i que és tota una lliçó d'humilitat. La traducció és de Lluís-Anton Baulenas.

'El moviment de dones del Kurdistan', Dilar Dirik (Tigre de paper)

Si vas a la caça d'experiments que lluitin per l'ecologia, la democràcia i l'alliberament de les dones has de llegir aquest llibre sobre Rojava, el moviment revolucionari de les dones del Kurdistan. Aquest volum explica de què va aquest moviment de dones. L'autora desmunta els marcs orientalistes imperants i explica en profunditat, de què va aquest moviment format durant dècades i posicionat en contra de l'Estat Islàmic.

Eudald Carbonell, en una imatge d'arxiu a l'excavació arqueològica a l'Abric Romaní de Capellades. ACN.

'El futur de la humanitat', Eudald Carbonell (Ara llibres)

"Si no hi ha equilibri ecosocial anem molt i molt malament. El col·lapse de la nostra espècie ja està passant. Si no hi ha una resposta radical hi haurà patiment", sosté Eudald Carbonell. Potser per això, aquest llibre és un decàleg amb propostes per entendre com ens en podem sortir com a espècie, perquè la seva tesi és clara: o ens repensem i ens humanitzem o ens extingirem.

'Repoblem, l'any que vam tornar al poble', Ton Lloret Ortínez (Cossetània)

Si després de la Covid t'has plantejat fer les maletes i canviar de vida, el que escriu Ton Lloret Ortínez sobre com reequilibrar el territori et resultarà molt útil. La pandèmia va despertar en moltes persones l'interès per anar a viure en un poble, I a les xarxes va néixer Repoblem, una iniciativa per connectar persones que busquen poble amb pobles que busquen persones, que en pocs mesos ha assolit milers de seguidors. El llibre recull la veu de bona part d'aquests repobladors I de les persones que ja viuen als pobles.

'Bla-bla-bla. El mite del capitalisme ecològic', Miguel Pajares (Raig Verd)

Si això del creixement sostenible et desperta interrogants aquest llibre et donarà alguna resposta. L'autor aborda assumptes com el greenwashing de moltes empreses i la neutralització d'emissions, I planteja opcions per evitar el punt de no retorn i pal·liar la crisi climàtica. Sense ànim de fer espòiler, les possibles solucions de Miguel Pajares passen per un món basat en la justícia social. La traducció catalana és de Lídia Bayona.

Foto de família del llibre 'Torturades' a la seu de Comanegra, amb algunes de les protagonistes. — Pere Francesch / ACN

'Torturades', Gemma Pasqual (Comanegra)

Si t'esgarrifa que al 43 de la Via Laietana a Barcelona encara hi hagi persones que pateixin violència policial, les investigacions de Gemma Pasqual no et deixaran indiferent. Per l'autora, "més que un llibre això és una denúncia". Seguint la forma de crònica periodística, el volum dona veu a 22 dones que han patit la brutalitat de la comissària de Via Laietana. Totes elles parlen de les seqüeles físiques i emocionals, i el seu testimoni és un clam contra l'oblit.

'Si el timbaler del Bruc, històries alternatives de Catalunya', Xavier Carmaniu (Edicions Pòrtic)

Si alguna vegada t'has preguntat què hauria passat si Pere el Catòlic no s'hagués fet el valent a la batalla de Muret aquest llibre fa per tu. L'historiador Xavier Carmaniu revisa alguns dels grans episodis de la història de Catalunya i en planteja històries alternatives. Com planteja l'autor, des de Guifré el Pelós fins a l'octubre del 2017, són molts els episodis que conviden a preguntar-se si el nostre present seria diferent en el cas que una decisió, un casament, una revolta o unes eleccions haguessin acabat d'una altra manera.

L'autor de 'Francesc Cambó. L'últim retrat', Borja de Riquer, a Ona Llibres. — Pere Francesch / ACN

'Francesc Cambó. L'últim retrat', Borja de Riquer (Edicions 62)

Si busques un llibre de no-ficció que es llegeixi gairebé com una novel·la aquest és el teu títol. Després d'endinsar-te en aquest volum completíssim, resultat d'anys d'investigacions per part de Borja de Riquer, coneixeràs a Francesc Cambó, un dels personatges més polifacètics i fascinants de la política, l'economia i la cultura catalanes, però també de l'Estat espanyol i de l'escena europea, en el marc de la seva època.