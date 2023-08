8TV entra en concurs de creditors i podria desaparèixer

8TV entra definitivament en concurs de creditors. Els rumors s'han complert i la televisió privada de Catalunya es troba en risc extrem de desaparèixer, després de tres mesos en els quals no ha trobat finançament per ser viable econòmicament. La companyia acumula pèrdues milionàries, en part perquè la facturació per publicitat no ha complert les previsions a causa d'una audiència residual, que mai ha arribat a l'1% de share mensual, quan pretenia assolir el 4%.



Segons ha detallat El Principal, digital del mateix grup, el concurs afecta la companyia Emisiones Digitales de Catalunya S.A.U (EDICA) al complet, després que el 30 de maig entrés en preconcurs.

El múltiplex d'EDICA compta amb quatre canals, dels quals la companyia n'explota dos (8TV i Verdi Classics) i en llogava dos més (Fibracat i Barça TV). La cadena és administrada per Nicola Pedrazzoli d'ençà que fa poc més de dos anys la va vendre el grup Godó.

"La situació econòmica d'EDICA es va desestabilitzar en el moment en què, primer Fibracat i, després, Barça TV, van trencar els seus respectius contractes de lloguer amb EDICA", ha lamentat la companyia. Després d'aquests fets, ara assumeix la seva "insolvència". La realitat, però, és que les pèrdues van bastant més enllà que aquests 2 milions.

La marxa de Fibracat i Barça TV ha suposat que l'empresa perdi uns dos milions d'ingressos anuals, que equival al que cobrava en total a les dues televisions sectorials, segons les dades del diari Ara. Els diners havien de servir per cobrir l'1,8 milions que Cellnex li carrega pel transport del senyal de les quatre televisions, però els deutes amb el proveïdor ja han suposat un ultimàtum de deixar l'emissió a negre.



També segons l'Ara, l'empresa va perdre 4 milions d'euros el 2022 i aquest exercici s'enfronta a 5,5 milions de decalatge entre despeses i ingressos. Ara un administrador concursal haurà de validar les finances i avaluar amb l'empresa si es pot conformar un pla de viabilitat per continuar o, per contra, s'ha de demanar la liquidació.



La viavilitat de la TV privada catalana

L'empresa sosté que, amb els condicionants actuals, "cap mitjà de comunicació televisiu privat a Catalunya és, ni serà, viable", criticant el model de mesurar audiències. De fet, 8TV mai ha superat l'1% de share mensual, molt lluny de les seves pròpies expectatives. I adverteix que "tot el sector està en perill per la baixada constant de la publicitat. I, amb el sector, també la nostra llengua, el català, que quedarà afectat i novament en retrocés a la televisió", afegeixen.