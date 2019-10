Vesprada combativa a València amb motiu del 9 d’Octubre, Diada Nacional del País Valencià. Durant un recorregut no exempt de tensió, milers de manifestants han fet seus els carrers del cap i casal. La combativa marxa antifeixista ha reivindicat un País Valencià lliure i divers amb referències al Kurdistan i els joves d’Altsasu.



“València serà la tomba del feixisme”, “Els carrers seran sempre nostres” i altres consignes antifeixistes han estat corejades amb insistència sota un fort desplegament policial. Reduïts grups amb simbologia nazi i feixista han increpat i amenaçat els participants en la manifestació legal en diversos punts de l’itinerari però s’han topat amb una onada de rebuig que ha aixafat les pretensions de boicot d’una extrema dreta visiblement impotent.



Per la seua banda, la Comissió 9 d’Octubre ha celebrat el gran seguiment que també ha tingut la seua manifestació. Acció Cultural del País Valencià ha comptabilitzat 15.000 persones i s’ha congratulat que les coercions de l’extrema dreta hagen tingut menys protagonisme. Les organitzacions, partits i sindicats que hi han participat han recordat que el Govern espanyol continua maltractant el poble valencià i ofegant econòmicament l’autogovern i han titllat d’urgent un nou sistema de finançament.



Alhora, han felicitat al govern valencià per les iniciatives legislatives aprovades (Oficina de Drets Lingüístics, Consell Social de les Llengües, Renda Valenciana d’Inclusió, Agència Antifrau o Pla de Protecció del Litoral) sense deixar de recordar-li els incompliments pendents de desenvolupar, com ara l’aprovació de la competència lingüística per a l’accés a la funció pública, la fi de la censura de TV3 o la Llei d’Igualtat Lingüística.

"¡A LLORAR AL VALLE!": la respuesta de lxs antifascistas valencianxs ante la provocación de la ultraderecha en la mani del #9Octubre en València#9octantifeixista #9Oct pic.twitter.com/OcbEJb0C6F — Acampada València (@acampadavlc) October 9, 2019

Actes institucionals



Hores enrere, el focus ja havia estat posat sobre els actes institucionals. La Processó Cívica i l’ofrena floral a l’estàtua eqüestre del rei Jaume I, actes matinals, han estat novament deslluïts pels grups d’extrema dreta, actius en diversos punts del recorregut. Tal com ha succeït en edicions precedents, un dels escenaris més conflictius s’ha situat enfront del consistori valencià, on s’han pogut veure símbols franquistes i neonazis enarborats per unes desenes d’individus que han proferit alhora insults i missatges anticatalanistes contra els participants de signe progressista. Una constant que, tot i ser denunciada cada any per les entitats cíviques i els partits de les esquerres, no impedeix que cada nova Diada les imatges d’odi i intransigència tornen impunement als carrers del cap i casal.

Com cada 9 d’Octubre a la processo “cívica” l’extrema dreta amenaça, insulta i exhibeix impunement la seua parafernàlia d’odi. Esta foto l’acabe de fer hui a València, 9 d’octubre de l’any 2019 pic.twitter.com/gZiRquy7uq — M.Deltell (@mdeltell) October 9, 2019

No deuriem normalitzar els insults de l’extrema dreta el #9Octubre. No deuriem permetre que embruten així el dia de tots els valencians i valencianes. Ells són els traidors, a un poble que no estimen ni respecten. pic.twitter.com/kqDBR7fHYn — Àngela Ballester (@_ABallester) October 9, 2019

Tot això passava instants després de l’acte de lliurament de les distincions i medalles de la Generalitat. En aquesta posada de llarg al saló de Corts del Palau, el president Ximo Puig ha pronunciat el seu discurs institucional, que s’ha iniciat amb paraules d’agraïment a tots aquells que van col·laborar en les tasques d’assistència i rescat davant els efectes de les recents inundacions al Baix Segura.



Sobre la situació política actual, el cap del Consell ha tornat a reivindicar un finançament “just” per al País Valencià i ha apuntat contra les comunitats autònomes que apliquen dumping fiscal, amb la conseqüent irrupció de “paradisos fiscals”. Aquesta actitud ha estat qualificada per Puig d’insolidària i antipatriòtica. Com en anteriors diades, el president ha alertat de les tendències recentralitzadores de l’Estat, per la qual cosa creu bàsic defensar amb força l’autogovern. Així mateix, ha demanat que l’Estat isca ja de la paràlisi institucional i es cree un govern estable i un parlament que entenga, ha dit, la diversitat territorial.



Amb l’eco del discurs retronant al Palau, a fora l’actuació policial reservava un tracte no tan cerimoniós amb alguns ciutadans. Un grup d’activistes vinculats amb la lluita del Forn de Barraca, l’alqueria recentment enderrocada pel govern de Pedro Sánchez, han denunciat la retirada d’una pancarta que recordava al ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, la seua responsabilitat en l’ampliació de l’autovia V-21 que s’acarnissa sobre l’horta valenciana.

Mentre li donen a títol pòstum la Distinció de la @generalitat a Carme Miquel, gran defensora de l'Horta, a les activistes del #FornDeBarraca les amaguen en un carreró i les furten la pancarta 'Sols el poble salva l'Horta' el #9dOctubre. Hola @ximopuig @monicaoltra @DGobiernoCV? pic.twitter.com/UQTQ4Nh3Xq — Forn De Barraca (@BarracaForn) October 9, 2019