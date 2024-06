El 97% dels estudiants que van fer la selectivitat aproven, amb una nota mitjana de 6,7

El 97% dels estudiants han superat la fase obligatòria de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) d'aquest any, un percentatge que es manté per quart any consecutiu. En les proves fetes a principis de mes es van matricular 42.550 estudiants, des quals finalment es van presentar 41.736.

Del total de presentats, 33.960 es van examinar de les cinc matèries de la fase general, que és obligatòria i que, un cop superada, permet accedir a la universitat. D'aquests, 32.946 l'han superat, que equivalen al 97,01% -97,15% l'any passat-.

La qualificació màxima d'aquesta fase és un 10 i enguany la nota mitjana s'ha situat en un 6,747. Aquestes notes van ser de 6,787 i 7,271 respectivament l'any passat.

Les millors notes de la selectivitat

Un alumne de Castellnou de Bages que estudia a l'Institut d'Auro de Santpedor i un altre de Sant Cugat del Vallès que ha cursat batxillerat a l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès han obtingut les millors notes de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU), amb un 9,9 en la fase general. La millor nota de la demarcació de Barcelona és també la de Catalunya.

Pel que fa a la resta de demarcacions, la qualificació més alta ha estat en tots els casos un 9,8. A Tarragona l'han obtinguda dos alumnes: un de l'Institut Torredembarra i un altre de l'Escola Pare Manyanet de Reus. A Girona, ho han fet dues estudiants de Salt i Girona que estudien a La Salle Girona. A Lleida, la millor nota és d'una alumna de l'Institut Samuel Gili i Gaya.

A la demarcació de Barcelona, hi ha altres 10 estudiants que han obtingut un 9,80. Enguany, hi ha 914 alumnes (1.153 el 2023), 538 noies i 376 nois, que rebran la distinció que atorga el Govern als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de la PAU.