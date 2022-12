Abacus compra el Club TresC per impulsar una gran plataforma de cultura i entreteniment

Abacus ha arribat a un acord per comprar el club de consumidors TresC amb l'objectiu de crear una "gran plataforma" de cultura i entreteniment que serveixi també per donar impuls a la indústria cultural catalana.

La cooperativa ja formava part de l'accionariat del projecte, juntament amb Focus, Bitó, Magma Cultura, Grup 62, El Periódico i la Federació Llull, però amb aquesta adquisició, es convertirà la propietària única de la plataforma. Tal com explica Oriol Soler, director general d'Abacus, en una nota de premsa, ara l'objectiu serà "escalar el projecte" per tal de fer-lo més útil a la societat com a eina d'accés de continguts culturals de qualitat.

Soler posa en valor que "el TresC manté una comunitat fidel i el que cal és actualitzar la proposta de valor i el model". L'adquisició busca reforçar el rol dels consumidors en el projecte de futur d'Abacus, i aconseguir que la cooperativa catalana sigui "motor" del consum cultural entre tots els seus clients i el milió de socis de consum.



Canvis a partir de la segona meitat de l'any 2023

En una primera fase el projecte es mantindrà sense canvis, però la previsió és començar a introduir-hi novetats a partir de la segona meitat de l'any 2023.

La plataforma TresC va néixer el dia de Sant Jordi de 2006 com una iniciativa de Focus i altres organitzacions, fundacions i mitjans de comunicació, per fomentar l'accés a la cultura a Catalunya. Els socis del TresC tenen accés a espectacles i propostes culturals exclusives arreu del país amb descomptes i promocions especials. Alhora, també funciona com a plataforma de comunicació multimèdia perquè els agents culturals puguin promocionar les seves activitats i incentivar la venda d’entrades.