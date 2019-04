Abans de Notre Dame, altres tresors del patrimoni mundial en flames

Enumerar la devastació és una tasca infausta. L'episodi d'aquest dilluns conforma un més dins d'aquesta prolixa història dels grans desastres arquitectònics. La magnificència i la sublimitat de la catedral de Notre Dame fa que passi a formar part d'un llistat que mai hauria d'haver existit.

Museu Nacional de Rio de Janeiro



La nit del 2 de setembre de 2018, el Museu Nacional de Rio de Janeiro va quedar reduït a cendres per un incendi causat per un curtcircuit en un aparell d'aire condicionat. Era considerat el museu més gran d'història natural i antropològica d'Amèrica Llatina, amb més de 20 milions de peces.

La catedral Sant Joan Baptista i el Palau Reial de Turín



El 1997, la catedral Sant Joan Baptista i el Palau Real de Turín, al nord-oest d'Itàlia, van ser devastats per un incendi. Un bomber va aconseguir salvar el Sant Sudari, una de les relíquies més venerades pels catòlics, en trencar amb un martell el cristall antibales que el protegia. Es tracta d'una tela que segons la tradició va embolicar el cos de Crist després de la seva crucifixió.

Fenice de Venècia



El 1996, un incendi va destruir la prestigiosa òpera de Venècia, la Fenice, teatre inaugurat el 1792. Aquest teatre era un dels més prestigiosos del món. Dos electricistes van ser condemnats a sis i set anys de presó, acusats d'haver calat foc per evitar pagar les penalitats pel retard de les obres. Va tornar a obrir el 2004.

Liceu de Barcelona



El 1994, el Liceu de Barcelona, el teatre líric més famós de l'Estat, de gairebé 150 anys d'antiguitat, situat en ple centre de la ciutat, va quedar destruït per un incendi provocat per una espurna d'un bufador. Va haver-hi un ferit. Més tard, va ser reconstruït.

Montserrat Caballé i la seva filla a las runes del Liceu de Barcelona després de l'incendio que va arrassar el teatre el 1994. Foto: Victoria Iglesias.

El castell de Windsor



El 20 de novembre de 1992, tota la part nord-est del castell de Windsor, residència real a l'oest de Londres, va quedar destrossada per un incendi. El sinistre, que va evitar per molt poc els apartaments privats de la reina, va començar a la capella, on un projector que estava massa prop d'unes cortines va incendiar el teixit. Després de cinc anys d'obres de restauració en unes cent sales afectades, el castell va reobrir al públic el 1997.

La biblioteca de Sarajevo



La guerra intercomunitària que va assotar Bòsnia de 1992 a 1995 va deixar uns 100.000 morts, en la seva majoria musulmans bosnians. El 25 d'agost de 1992, a partir de les muntanyes que envolten Sarajevo, els artillers serbis incendien la biblioteca nacional de Bòsnia, edifici construït el 1896. Només es van salvar de les flames uns 300.000 llibres, de les més de dos milions d'obres, entre ells nombrosos llibres estranys. Les obres de reconstrucció de l'edifici, que va quedar en ruïnes, van començar el 1996 i van ser finançats, en part, per la Unió Europea. La nova biblioteca va ser inaugurada el 2014.

Residents de Sarajevo intenten salvar alguns llibres del l'ncendio provocado por un bombardeig serbi a la Biblioteca Nacional de Bòsnia, el 29 de agosto de 1992.- AFP

El Gran Teatre de Ginebra



El 1951, un incendi va destrossar el Gran Teatre de Ginebra, construït al segle XIX. Una prova per a un efecte de pirotècnia previst per una representació de la Valquiria, de Richard Wagner, va desencadenar el sinistre. Va reobrir el 1962, després d'11 anys d'obres.