Absolen l'activista defensora del dret a l'avortament a Andorra

El Tribunal de Corts d'Andorra ha decidit absoldre Vanessa Mendoza Cortés, l'activista que defensa el dret de les dones a la interrupció voluntària de l'embaràs, que està prohibida al Principat en tots els supòsits. El tribunal tampoc aplicarà cap sanció en concepte de responsabilitat civil conntra la defensora del dret a l'avortament. La sentència favorable a l'andorrana s'ha donat a conèixer aquest dimecres.

La que és presidenta de l'entitat Stop Violències ha celebrat que "ha guanyat la llibertat d'expressió", tenint en compte que se l'acusava d'un delicte menor continuat contra el prestigi de les institucions. Es jutjaven les expressions que va utilitzar durant la seva participació en el Comitè de l'ONU per a l'eliminació de la discriminació envers la dona l'any 2019.

La Fiscalia demanava una pena de multa de 6.000 euros, als quals sumava uns altres 6.000 en concepte de responsabilitat civil i una inhabilitació de sis mesos per a càrrec públic per a l'activista andorrana. La sentència encara no és ferma, per la qual cosa s'hi pot recórrer. Les despeses del procediment s'assumiran d'ofici.

"Un triomf de la lluita social"

A la sortida de la sala on ha tingut lloc la lectura, Mendoza Cortés ha afirmat que la sentència "és un triomf de la lluita social", però que això no obsta perquè hagi passat cinc anys sentint un "linxament". L'activista ha criticat que han "rebentat" la seva imatge i la feina al capdavant de l'associació. Considera que la decisió del tribunal suposa un inici de "reparació".

L'activista veu positiu que aquest procés hagi pogut "despertar consciències", i ha instat a continuar lluitant davant un "govern perillós" que "no dubta a perseguir i represaliar a la ciutadania". La implicada creu que caldria demanar dimissions, entre elles les del cap de l'executiu del Principat, Xavier Espot: "Ningú ha demostrat encara que he mentit".

El seu advocat, Miquel Bellera, s'ha mostrat satisfet amb la sentència i destacat el treball "exemplar" de la justícia en l'aplicació del dret i els estàndards europeus. Ha considerat que aquesta se senta un precedent al país en la defensa de la llibertat d'expressió, apuntant que hi havia una mancança de jurisprudència.