Absolts els 13 universitaris jutjats per desordres públics i danys en una manifestació per la rebaixa de les taxes 

Els 13 universitaris jutjats per desordres públics i danys en una manifestació d'estudiants per defensar la universitat pública el 2 de març del 2017 a Barcelona han estat absolts per l'Audiència, segons la sentència a la qual ha tingut accés l'ACN. En el marc de la manifestació uns encaputxats van trencar vidres d'una oficina bancària i es va cremar un contenidor. La Fiscalia demanava per als acusat vuit anys i mig de presó i uns 150.000 euros en multes, però el tribunal no ha entrat ni a valorar les proves perquè considera que hi va haver defectes greus en el procediment instructor de la causa. Alerta Solidària, la defensa dels encausats, ho ha anunciat a Twitter. Han celebrat la "victòria", però han afirmat que seguiran "lluitant per garantir una universitat catalana pública, gratuïta i de qualitat".



Segons la Fiscalia, entre els 1.500 estudiants hi havia un grup d’unes 125 persones i un altre grup amb els acusats. El text indica que anaven amb roba fosca, caputxes, ulleres de sol i una tela negra de grans dimensions que estenien per sobre dels seus caps per dificultar les identificacions. Afegeix que van actuar "de comú acord i amb evident intenció de causar el deteriorament del mobiliari públic i urbà, posant en greu perill el desenvolupament quotidià de la vida ciutadana".



Aquestes actuacions van comptar amb la "col·laboració activa de tots els acusats", diu la Fiscalia, que remarca que es van canviar la roba quan van acabar per dificultar la seva identificació per part dels Mossos. Finalment se'ls van intervenir tres extintors per ruixar amb pintura, tres martells, un bidó de líquid inflamable, benzina i una bossa de petards. El tribunal considera provat que es van produir els aldarulls, però no entra a valorar si els acusats hi van participar o no.