Absolts el portaveu del Sindicat de Llogateres i dos inquilins per una protesta de 2018

Un jutjat penal de Barcelona ha absolt el portaveu del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, i dos inquilins que van protagonitzar, juntament amb desenes d'activistes, una protesta en un centre d'estètica propietat de la mateixa família que els llogava el pis. La Fiscalia els demanava tres anys de presó a cadascun per coaccions i violació de domicili. Els llogaters volien renovar el contracte però alhora demanaven que la propietat arreglés importants desperfectes. En no trobar resposta, el sindicat va ocupar durant unes hores el local també propietat de la família, com sol fer en altres ocasions. La jutgessa no veu provats els fets i, per tant, els absol.

Les acusacions defensaven que Palomera i els dos llogaters, Alpha i Fran, havien comès un delicte de coaccions i un altre de violació de domicili de persona jurídica. La mobilització del sindicat va ser el 17 d'octubre del 2018 a l'Institut de Bellesa Francis, a la Ronda Sant Pere, per protestar contra l'"assetjament immobiliari" que patia la parella per part dels propietaris del seu bloc i que alhora posseïa el centre d'estètica.



Les acusacions asseguren que l'activitat al centre es va haver d'aturar i que els activistes, entre 30 i 50, van ocupar la planta baixa del centre amb crits, càntics, xiulets i pancartes, com sol ser habitual. Amb un megàfon, a més, van assenyalar la família propietària amb noms i cognoms i van amenaçar amb quedar-se a l'establiment fins que els signessin un contracte de lloguer social. La filla de la propietària, que gestionava el centre d'estètica, va patir una crisi d'ansietat, es va tancar al seu despatx i finalment va ser evacuada amb ambulància. L'advocat de l'empresa va intentar intermediar i també ho van fer els Mossos, que no van voler desallotjar el local perquè la protesta era pacífica.

"Victòria molt important" pel dret a la protesta

El portaveu del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, que ha sortit amb els altres dos absolts a les 12:30 hores de la Ciutat de la Justícia, ha afirmat que la sentència els permet celebrar "una victòria molt important". "Aquest judici anava contra el dret fonamental a exercir la protesta en defensa de drets humans, i avui qui guanya són els drets humans", ha afirmat.



El portaveu ha afegit que la sentència marca "un precedent pel que fa als límits del dret de protesta". "Son 42 folis que diuen que les protestes són totalment lícites i formen part del que la ciutadania pot fer i ha de fer", ha reblat. Palomera considera que és una "vergonya absoluta" que processos judicials com el que s'ha tancat aquest divendres busquin "evitar aquesta lluita pel dret a l'habitatge que està canviant les regles del joc". En aquest sentit, ha assegurat que el Sindicat de Llogateres seguirà treballant com fins ara. "Deixem molt clar que no ens aturaran, mai renunciarem a defensar els nostres drets i el dret a una vida digna per tots".



"Malgrat hem guanyat, són una vergonya els tres anys de procés judicial i la petició de la Fiscalia de tres anys, és una vergonya que les pròpies administracions estiguin perseguint el dret a l'habitatge", ha criticat. L'advocat penalista Xavier Muñoz ha afegit que, segons la sentència, els fets del 17 d'octubre de 2018 "van correspondre a una manifestació absolutament pacífica i sense cap mena de violència i intimidació vers la comunitat ni cap persona que es trobés en aquell indret".



La sentència, que s'ha comunicat a les parts a la Ciutat de la Justícia abans de fer-la pública, recull que "no s'han dissipat els dubtes que es presenten sobre la realitat dels fets denunciats" i que davant el dubte "resulta lògic, humà i prudent adoptar la solució més favorable" als acusats, que és l'absolució. La magistrada apunta que no s'acredita que els acusats entressin amb violència o intimidació o es mantinguessin sense la voluntat del seu titular en l'establiment, ni tampoc un delicte de coaccions.