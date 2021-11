Absolts tots els '9 de Lledoners' després que la sentència desestimi la versió policial

El jutjat penal 1 de Manresa ha absolt els tres membres dels coneguts com a 9 de Lledoners que encara estaven encausats. Durant el judici, la jutgessa ja va absoldre sis dels nou encausats després que la Fiscalia retirés el delicte de desordres públics contra ells. Per als tres restants, però, va mantenir atemptat a l'autoritat, desordres i va rebaixar a lleu el delicte de lesions. En total demanava cinc anys de presó. La sentència, però, desestima la versió policial i estableix que no es pot determinar l'autoria dels fets.

La Generalitat, per la seva part, va retirar els desordres públics i va rebaixar el delicte de lesions a lleu, però va mantenir atemptat a agents de l'autoritat. Les defenses celebren la decisió i lamenten que el cas arribés a judici i no s'arxivés abans. "És el final d'un malson per als nostres clients", remarca a l'ACN un dels advocats.



En un comunicat, la defensa ha remarcat que, durant el procés, Generalitat i Fiscalia "han donat credibilitat a un muntatge policial", l'ha titllat de "judici polític" i ha celebrat que "l'organització i la mobilització valen la pena". També demanen l'expulsió dels cos dels agents que "van muntar amb fal·làcies aquesta causa".