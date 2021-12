El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha obert una investigació per analitzar una adopció internacional i uns expedients d'acolliments sol·licitats per Albert Benaiges als anys 90. La investigació s'obre després que el diari Ara hagi destapat aquest cap de setmana un presumpte cas d'abusos amb una seixantena de testimonis per part de l'exprofessor d'Educació Física de l'Escola Barcelona i excoordinador del futbol base del Barça. Precisament el club, a través del seu president, Joan Laporta, ha anunciat que ja està col·laborant amb els Mossos d’Esquadra per aclarir si algun d'aquests "actes reprovables" s'han produït dins de l'entitat. A més a mes, el Departament d’Educació ha avançat que obre una investigació sobre els presumptes abusos comesos per Benaiges a l’Escola Barcelona.



El Departament de Drets Socials desconeix si Benaiges va fer algun acolliment, mentre que sí consta que l'adopció internacional se li va concedir. Fonts de Drets Socials han indicat a l'ACN que en aquests moments no hi ha cap expedient obert. Al Departament li consta que Benaiges va sol·licitar expedients d'acolliment els anys 1993 i 1994, tot i que desconeix si finalment va acollir algun menor. L'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció no es va crear fins l'any 1998. A més, l'any 1996 se li va concedir una adopció internacional. Al Drets Socials també li consta que Albert Benaiges va fer una petició per ser família col·laboradora l'any 2006.

El dissabte el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va anunciar que el seu Departament obrirà expedient i investigarà els 20 anys d'abusos de Benaiges. "L'escola ha de ser un espai lliure de tota violència. Aquestes situacions són intolerables i cal actuar amb la màxima fermesa. Per això, obrim un expedient per aclarir què ha passat i quins mecanismes han fallat", va afirmat Gonzàlez-Cambray en un fil de piulades a Twitter. "Farem tots els canvis necessaris perquè una situació així no es torni a produir i estem a disposició dels Mossos per aportar tota la informació que ajudi a la investigació", va continuar el titular d'Educació.

Reacció del Barça

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va mostrar aquest diumenge el "suport total" del club a les "possibles víctimes" de l'exprofessor d'Educació Física de l'Escola Barcelona i excoordinador del futbol base del Barça, Albert Benaiges. En un vídeo penjat al compte de Twitter del Barça, Laporta va assegurar que ja s'està col·laborant amb els Mossos d'Esquadra amb "màxima transparència" per aclarir si algun d'aquests "actes reprovables" s'han produït dins de l'entitat que presideix. "El que farem sempre és protegir i defensar els menors i les seves famílies", va afirmar. A més, Laporta ha garantit que, si es detecta algun cas dins del club, s'afrontarà "amb màxima transparència" i sense amagar-se.

Prèviament, Laporta havia manifestat que si el club hagués sabut tot això no hauria tornat a contractar Benaiges. L’entrenador havia estat més de 20 anys coordinant el futbol base de l’entitat, fins que el 2011 se’n va anar a Dubai i va tornar al Barça arran de la victòria electoral de Laporta. Va ser apartat del càrrec el passat 2 de desembre, quan el club va tenir coneixement de la investigació periodística sobre els seus presumptes abusos.



En paral·lel, la Unió Esportiva Sants (UE Sants) ha recordat que Albert Benaiges va estar vinculat durant més de 15 anys al club, fins al 1991. Benaiges va exercir de director tècnic i d'entrenador en diferents categories de la UE Sants i el club ha volgut fer un comunicat –difós per Betevé- on condemna i lamenta els abusos i les vexacions suposadament realitzades per l'exprofessor de l'Escola Barcelona i excoordinador de futbol base del Barça. "La UE Sants es posa a disposició de qualsevol exjugador que hagi patit qualsevol tipus d'abús i l'acompanyarà en el procés que la persona necessiti", ha afirmat l'entitat, que ha facilitat un correu de contacte per a les possibles víctimes: uesants@uesants.cat.