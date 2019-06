La recent detenció de diverses dones lligades a l'associació Infancia Libre ha portat a les portades dels mitjans de comunicació un assumpte que habitualment roman a l'ombra: el drama dels menors víctimes d'abusos sexuals. Una tragèdia àmpliament silenciada per tabús ancestrals i que, per contra del que molts pensen, afecta a una proporció molt àmplia de menors.



Diversos estudis duts a terme per institucions com el Consell d'Europa, experts i associacions de defensa dels drets dels menors calculen que en l'àmbit internacional, entre el 15% i el 20% dels nens i nenes pateixen algun tipus d'abús sexual abans de complir els 18 anys. Un de cada cinc.



Això significa que molt probablement vostè coneix a nens o nenes que estan sent víctima d'algun tipus d'abús o agressió sexual continuada. Estan en el seu barri, al col·legi dels seus fills, a l'edifici on viu o, potser, al seu propi cercle familiar o d'amistats. Però el seu patiment es manté ocult i silenciat.



Espanya no és una excepció. Un recent informe de l'organització Save the Children, titulat precisament Ojos que no quieren ver, calcula que al nostre país es denuncien tan sols un 15% dels abusos a menors i que el 70% de les denúncies no supera la fase de recerca, amb el que mai arriba a judici oral. Segons les dades d'aquesta organització (que va analitzar més de 200 denúncies interposades entre els anys 2012 i 2016) només tres de cada set denúncies acaben en algun tipus de condemna. Significa això que són denúncies falses? En absolut. Segons denuncien molts experts, la majoria dels casos naufraguen en els processos judicials per raons que poc tenen a veure amb la veracitat de les denúncies.

Tal com apunten tant Save the Children com molts experts i expertes consultats per Público, el sistema judicial espanyol “no està preparat per escoltar i atendre els menors en seu judicial” i garantir la plena protecció dels menors víctimes d'abús o agressió sexual, per una infinitat de raons que inclouen l'escassetat de recursos, la burocràcia, la falta de personal degudament qualificat o l'absència de protocols precisos i homologats sobre com prendre testimoni als menors.



El fet que aquest tipus d'abusos es produeixin majoritàriament en l'entorn més pròxim al menor (el seu col·legi, el seu veïnat o en la seva pròpia família) dificulta encara més la detecció dels abusos i la capacitat dels menors per identificar que el que el està succeint és una cosa dolenta i per ser capaços de relatar els fets davant desconeguts o davant la seva pròpia família. Esdevenen de portes cap a dins, en la intimitat de les llars o en llocs en els quals només l'abusador i el menor estan presents, i això suposa que en la immensa majoria dels casos, la declaració del menor és l'única o principal prova de càrrec. Per això és clau la correcta escolta dels menors i l'especialització dels professionals que la realitzen.



Público s'ha submergit en l'infern que viuen les víctimes de l'abús de menors entrevistant desenes de persones relacionades amb aquest drama: psicòlegs, jutges, advocats, organitzacions de drets del menor i mares que han denunciat aquest tipus d'abusos cap als seus fills, principalment per part de les seves parelles.

Segons dades de diverses fonts, l'abús sexual cap als menors es produeix majoritàriament per homes (Save Children el situa en un 86% i altres experts entorn del 90%). En tots els casos recopilats per a aquestes peces el relat és persistent i demolidor. I la moralitat, aterridora: “Si detectes que el teu fill o la teva filla està sent abusat o abusada per la teva parella, tingues molta cura a l'hora de denunciar. Si no tens proves físiques irrebatibles, és possible que el sistema judicial consideri que estàs mentint i acabi traien-te la custòdia”, explica María, nom fictici d'una de les mares consultades per a aquest reportatge. María va denunciar a la seva exparella per presumptes abusos sexuals i el jutjat va decidir un canvi de custòdia, atorgant-la-hi al denunciat.



Moltes mares que denuncien abusos sexuals cap als seus fills per part de les seves parelles s'han d'afrontar a informes psicològics que les acusen a elles de tenir ‘preocupació mòrbida’ o d'‘instrumentalitzar’ els seus fills, relata María. Amb aquests termes en realitat es refereixen a l'anomenada Síndrome d'Alienació Parental (SAP), una suposada patologia sense base científica que s'utilitza per acusar les mares de manipular els menors contra la figura paterna.



Aquesta presumpta patologia no està avalada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ni per cap altre organisme internacional ni institució psiquiàtrica o sanitària, i la seva utilització en els processos judicials està expressament desaconsellada per una guia del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Quan aquesta suposada síndrome entra en joc, expliquen molts experts consultats, la desprotecció dels menors és gairebé total perquè a partir d'aquest moment el seu testimoni deixa de tenir valor en donar-se per descomptat que estan sent ‘manipulats’ per la seva mare.

La dificultat de trobar proves físiques



Però, què són proves irrebatibles? Bàsicament, tres: danys físics de gravetat incontestable (el trencament de l'himen per tres llocs a una nena no ha estat considerada com a prova suficient), l'embaràs o un contagi de venèries, com el que es va produir recentment a Sevilla, on un pare va ser detingut per violar al seu bebè de 19 mesos i contagiar-li el virus del papil·loma humà.



“En la meva experiència atenent menors víctimes d'abusos sexuals, els únics casos en els quals es considera demostrat l'abús és quan es produeix un embaràs o el contagi d'una malaltia venèria. En cap dels més de 800 casos que hem atès i analitzat en els últims 12 anys hem vist una condemna a un presumpte abusador basada en la declaració d'un menor i tan sols en 8 o 10 casos va haver-hi una sentència condemnatòria perquè existia un embaràs o es va comprovar la transmissió d'una malaltia venèria”, explica Margarita García Marqués, psicòloga i fundadora de ASPASI (Associació per a la Sanación i Prevenció de l'Abús Sexual Infantil). Aquesta experta apunta, a més, a la dificultat afegida que suposa que el 87% dels abusadores sexuals pertanyen a l'entorn pròxim del menor.

Les proves físiques que puguin demostrar l'existència d'un abús o agressió sexual cap a un menor, al contrari del que se sol pensar, són pràcticament inexistents. “Només el 10% dels abusos són cruents. L'altre 90% dels casos es produeixen com a jocs. Els pares o abusadors solen fer-ho jugant, per la qual cosa el menor, en la majoria dels casos, poden no veure-ho com una cosa negativa. És possible que el nen o la nena no estigui traumatitzat encara perquè l'abús s'inicia com una cosa suau. Però si no protegim el menor, l'abusador anirà cada vegada més enllà, sent cada vegada més exigent i cruent amb el menor”, relata García.



Tant els tractats internacionals signats per Espanya en defensa dels menors, com la pròpia legislació espanyola posen un important èmfasi a la rellevància que s'ha de donar a la declaració del menor i al fet que el seu testimoni ha de ser recollit en condicions idònies i tingut en compte en els processos judicials per aquest tipus de delictes. No obstant això, el fet que la gran majoria de les denúncies no arribin si més no a iniciar un judici oral i se sobreseguin en la fase de recerca implica que, de forma generalitzada, la declaració no és suficient com per trencar la presumpció d'innocència del presumpte abusador.



De fet, el nostre país té un procés de recerca obert en el si de la Comissió Europea pel possible incompliment en l'aplicació de les directives comunitàries en matèria de protecció judicial de menors que denuncien haver sofert abusos sexuals i maltractaments en l'àmbit familiar. La Comissió investiga també el fet que Espanya estigui utilitzant de forma generalitzada la Síndrome d'Alienació Parental.



Aquesta recerca de la UE es va iniciar després de la denúncia el 2015 d'un grup d'organitzacions socials (Associació Rede de Mulleres Veciñais contra us Maltractaments de Vigo, Agamme i Antigona) i ha estat ratificada el mes de gener passat, encara que la seva tramitació es manté en secret. L'única cosa que ha transcendit, tal com afirmen les associacions denunciants, és que el mes d'abril passat el nostre país va presentar un escrit de resposta que la Comissió està analitzant.

Poques dades i difícils de creuar



Segons l'estudi de Fundació ANAR Evolució de la Violència a la Infància a Espanya segons les Víctimes (2009-2016) presentat l'any passat en el Congrés per a impulsar una Llei Integral contra els abusos cap a menors d'edat, els abusos sexuals a la infància es van incrementar en un 178% en els últims vuit anys. En el 75% dels casos les víctimes són nenes. Aquestes dades procedeixen de l'anàlisi de 10.220 casos atesos pel Telèfon de l'organització entre 2009 i 2016 a partir dels testimonis de les pròpies víctimes o del seu entorn.



Tot i que els abusos sexuals en la infància no són una cosa nova i la seva prevalença és molt alta, no existeix cap estudi oficial en profunditat que analitzi aquest problema des del punt de vista judicial. Les poques dades existents estan repartides per diferents institucions i són difícils de creuar i analitzar perquè no hi ha una forma unificada de recopilar-les, en moltes ocasions són incompletes o falten dades clau. Aquesta absència de xifres completes, desagregades i analitzables fan gairebé impossible conèixer l'abast i les característiques de l'abús sexual de menors amb la profunditat necessària per desenvolupar i implementar polítiques públiques de prevenció, implantar mesures homogènies de protecció dels menors i corregir les fallades del sistema.

Segons el Ministeri de l'Interior, de les 9.537 denúncies interposades per delictes a la llibertat o indemnitat sexual durant l'any 2017, gairebé la meitat (47,6%) tenien a un menor de 17 anys com a víctima (4.542). Aquests totals no només fan referència als abusos i agressions sexuals, sinó també a delictes com l'exhibicionisme, la corrupció de menors, l'assetjament sexual o a pornografia i prostitució de menors, entre altres. Si ens atenim només a les xifres que tenen a veure amb abusos i agressions sexuals, amb o sense penetració, cap a menors de 17 anys, les dades d'Interior indiquen que al llarg de 2017 es van produir 3.041 denúncies, és a dir, una cada tres hores. Si, com sostenen els experts, només es denuncien un 15% dels casos, ens trobem amb que probablement a Espanya es produeixen més de 20.000 abusos o agressions sexuals a menors cada any.



Les dades relatives als judicis per aquest tipus de delicte són pràcticament inexistents, ja que tampoc hi ha xifres desagregades ni estadístiques sobre el nombre de judicis iniciats, quants d'ells van ser sobreseguts, quants van acabar en absolució o els que ni tan sols van passar de la fase d'instrucció. L'única dada que pot donar una dimensió dels fets és el que recull l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de fonts del Ministeri de Justícia: el 2017 van ser condemnades 320 persones per delictes d'abús i agressió sexual a menors (316 homes i quatre dones). Aquesta dada corroboraria l'estimació de la majoria dels experts, que indiquen que el 90% d'aquest tipus d'abusos els cometen homes majors d'edat.



La baixa xifra de condemnes en relació amb el número estimat de casos està en línia amb el que ha narrat a Público un ampli grup d'experts.



La Fiscalia General de l'Estat acaba de publicar un avenç de dades estadístiques de la seva memòria anual per 2018. En ells es recull que els delictes d'abusos a menors es van incrementar en un 25,5% entre 2017 (1.672) i 2018 (2.099). La Fiscalia ressalta, també, que les agressions sexuals a menors de 16 anys van augmentar un 40%. L'ordenament jurídic del nostre país distingeix els abusos de les agressions. En el primer dels casos són delictes que es cometen sense violència i intimidació, que sí que ha d'estar present en els segons per ser considerats com a agressions.



Amb tot, la dada més cridanera és el que indica que les agressions sexuals de menors de 16 anys amb accés carnal (violació), es van incrementar entre 2017 i 2018 en un 54,7%, passant dels 53 a 82 casos. Totes aquestes dades no són denúncies: fan referència a les diligències (actuacions) en les quals va intervenir aquesta institució, un fet que no serveix per completar el puzzle del drama dels menors víctimes d'aquestes violències.



Els portaveus del Ministeri de Justícia afirmen que no disposen de dades o estudis sobre la prevalença dels abusos a menors i el seu tractament per part de la justícia i deriven a aquest mitjà a buscar les dades recopilades pels diferents ministeris i institucions. Encara que l'obertura d'una recerca per part de la Comissió Europea sembla indicar que existeix un problema amb el tractament judicial als menors víctimes d'abusos a Espanya, si s'ha de jutjar per les respostes rebudes no sembla que el Ministeri de Justícia se senti especialment interpel·lat per això.



Per poder fer front a aquesta i altres violències contra els menors, Save the Children i altres organitzacions reclamen des de fa anys que s'aprovi una llei de protecció de la infància contra la violència. Sí que hi ha una llei orgànica de protecció del menor, que estableix l'obligatorietat d'escoltar als nens i nenes. Però no diu com. I tot sembla indicar que ara com ara escoltem poc i rematadament malament.