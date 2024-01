Acció Climàtica assegura que portar aigua en vaixells a Barcelona serà "un recurs d'emergència extrema"

El Govern català assegura que portar aigua en vaixells a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa de la situació de sequera serà un "recurs d'emergència extrema" i assegura que no "es malmetrà cap conca ni territori". Hi ha insistit la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, assegurat que es "validarà" quin és l'origen "més apte" per agafar el recurs.

Mentre s'espera la declaració imminent d'estat d'emergència a les conques internes, un cop la capacitat dels embassaments sigui de menys del 16%, Barnadas ha demanat "més esforços per allargar les reserves d'aigua". "Hem d'adaptar la demanda a l'oferta", ha afegit.

"Les conques internes han de ser resilients amb l'aigua que hi ha i la que estem generant", la que "cau del cel" i la que es genera amb les plantes de regeneració i dessalinització, ha defensat la responsable, que tornant a descartar la interconnexió de les conques de l'Ebre i del Ter-Llobregat. Barnadas també ha afegit que amb aquesta proposta no es pot garantir l'ús futur de la infraestructura que caldria construir.

L'executiu descarta així novament fer una canonada que permetria el transvasament d'aigua de l'Ebre cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Acció Climàtica es compromet a "ser transparents" amb la nova dessalinitzadora de Foix, una planta que genera recel i malestar a les Terres de l'Ebre per la seva ubicació pròxima a la xarxa del minitransvasament de l'Ebre a Tarragona del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT).

La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, atenent els mitjans de comunicació. — Anna Ferràs / ACN

Aquesta mateixa setmana, l'Ajuntament de Tortosa (Baix Ebre) ha aprovat per unanimitat al ple una declaració institucional que rebutja la interconnexió. Ha estat signada per tots els grups municipals, és a proposta de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) i es presentarà a la resta de consistoris i institucions del territori.

El Govern defensa la seva acció

La responsable també recordant les obres d'emergència que el Govern fa per abastir l'àrea barcelonina. S'ha triplicat la capacitat de la dessalinitzadora de la Tordera fins a 60 hectòmetres cúbics que té també la del Prat mentre es treballa per construir la tercera planta de Foix, amb una capacitat de 20 hectòmetres cúbics. També s'ha duplicat en dos anys la producció d'aigua regenerada i l'objectiu és quadruplicar la capacitat actual abans de 2027.